Antes de la Cumbre de la OTAN
Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia, partidarios de incrementar el gasto en defensa en Europa
"Queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo", han dicho los líderes en una rueda de prensa conjunta
EFE
Los líderes de Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y Polonia mostraron este miércoles su compromiso con el fortalecimiento del pilar europeo de la OTAN y con el incremento del gasto en defensa de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tendrá lugar en julio en Ankara.
En una rueda de prensa conjunta con los líderes de Francia, Emmanuel Macron; el Reino Unido, Keir Starmer; Italia, Giorgia Meloni; y Polonia, Donald Tusk; el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que los cinco "defendemos conjuntamente una OTAN que preserve de manera fuerte y unida la seguridad en el espacio euroatlántico, en interés de todos los aliados" y "queremos renovar la Alianza y fortalecer su pilar europeo".
- Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza
- El Real Zaragoza ultima la llegada del nuevo director general: tres candidatos se juegan el puesto
- Muere un hombre de 53 años en un accidente de tráfico en la A-23 en Zaragoza
- El propietario del restaurante calcinado en Zaragoza: 'Ha sido imposible atacar las llamas, el humo era irrespirable
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- Denuncian a Diego Fuoli en el juzgado de guardia por un delito de odio y piden una sanción 'contundente
- Hasta cinco grados de diferencia: estos son los barrios más 'calientes' de Zaragoza
- Luto en el CD Oliver y en Viñedos Rhey por la muerte de Miguel Ángel en un accidente de tráfico en Zaragoza