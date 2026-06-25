Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

Líderes de cinco potencias europeas confirman compromiso de participar en misión en Ormuz

Los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia confirmaron este miércoles su compromiso a participar en una misión internacional para garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz tan pronto como las condiciones lo permitan tras la firma del memorando de entendimiento entre EEUU e Irán encaminado a lograr la paz y evitar que Teherán tenga armas nucleares.

"Acogemos con satisfacción que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un acuerdo marco. Apoyamos las negociaciones de seguimiento que ya han comenzado en Bürgenstock, en Suiza", afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, en una comparecencia ante los medios tras la reunión del llamado formato E5 al resumir sus conclusiones.

"Contribuiremos con nuestra parte cuando se den las condiciones necesarias. Este es también un mensaje que debe emanar de la cumbre" de la OTAN en Ankara, señaló, en referencia a una declaración conjunta adoptada hoy en la que los cinco países confirman su compromiso de participar en una misión militar multinacional para garantizar la libre navegación "incondicional y sin restricciones" de Ormuz.