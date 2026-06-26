Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán pide que la OTAN "rinda cuentas" por su "complicidad activa" con la ofensiva de EEUU

El Consejo de Cooperación del Golfo defiende abordar los misiles y drones iraníes en pro de la seguridad

Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo han subrayado este jueves ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que la seguridad de Oriente Próximo "requiere abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines", rechazando "cualquier peaje, tasa o intento de ejercer control" sobre el estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Tras subrayar "el objetivo común de impedir que Irán desarrolle o adquiera armas nucleares, los ministros han recalcado que la paz y la seguridad regionales duraderas requieren abordar la totalidad de las amenazas de Irán, incluidos sus misiles balísticos, drones y el apoyo a grupos afines en la región", recoge el comunicado conjunto emitido al término del encuentro de nivel ministerial entre Estados Unidos y el Consejo. Asimismo, han subrayado la "importancia de la reapertura del Estrecho de Ormuz", argumentando que "la navegación libre, incondicional y sin restricciones, incluido el derecho de paso garantizado por el Derecho Internacional, sigue siendo esencial para la seguridad regional y global".