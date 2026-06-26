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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Ucrania lanza el mayor ataque con drones desde el inicio de la guerra y Moscú dice haber derribado 660 aparatos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia asegura haber derribado 660 drones ucranianos en el mayor ataque nocturno de la guerra
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 660 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones de Rusia, la anexionada península ucraniana de Crimea, los mares Negro y Azov, en el mayor ataque de este tipo desde el comienzo de la guerra. "Durante la noche, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 660 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa de Rusia en MAX, la red de mensajería rusa. Se trata del mayor ataque, tras los perpetrados el 17 de mayo pasado (556), el 18 de junio (555) y el 25 de marzo (389). Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223.
Zelenski anuncia una "operación de influencia" de 40 días para "obligar" a Rusia a la paz
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este jueves una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar a Moscú para poner fin a la guerra.
Zelenski anunció en sus redes sociales que se había reunido con el jefe del SBU, el mayor general Yevheni Jmara, que le informó sobre los ataques de medio y largo alcance contra objetivos en la retaguardia rusa y sobre las actividades en el frente.
"He aprobado una operación de influencia de 40 días por parte del Servicio contra el Estado agresor con el objetivo de obligarlo a poner fin a la guerra", reveló, sin dar más detalles sobre la naturaleza de la operación.
Investigan al comandante de un regimiento ucraniano por muertes de soldados y torturas
El comandante del 425.º Regimiento Separado de Asalto "Skelya" del Ejército ucraniano ha sido suspendido del servicio mientras se le investiga por su presunta responsabilidad en la muerte y tortura de varios soldados, según informó este jueves la agencia Ukrinform.
La noticia fue confirmada a este medio por la Dirección Principal de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una investigación periodística publicada este martes reveló, de acuerdo con entrevistas con soldados y familiares, la muerte de al menos 26 reclutas en centros de entrenamiento del regimiento en los últimos seis meses, así como casos de tortura y malos tratos.
Lukashenko cuenta que se reunió con "representantes" de Zelenski y les trasladó la necesidad de entenderse
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha contado este jueves que se reunió con una delegación ucraniana en Minsk para abordar el aumento de las tensiones entre ambos países y que les trasladó la necesidad entenderse. "Si nos arrastran a la guerra, será una completamente diferente", ha dicho.
Lukashenko ha revelado que "recientemente" viajaron hasta la capital de su país "representantes" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quienes afeó las últimas declaraciones de este, que parecen estar motivadas por su interés de "arrastrarles" a la guerra, ha dicho, según recoge la agencia de noticias Belta.
Un muerto en Crimea por ataque ucraniano con drones
Una persona murió este jueves en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, debido a los ataques ucranianos con drones en la península, anunciaron las autoridades locales. Escribió en redes sociales el dirigente local, Serguéi Axiónov.
Horas antes, la empresa energética Krimenergo anunció la interrupción temporal del suministro eléctrico en toda Crimea, que sufre intensos ataques de Kiev en las últimas semanas. Los cortes se realizarán de forma selectiva y según sea necesario, señaló la empresa. Más tarde, la información fue confirmada por el jefe de Crimea, quien explicó que la medida se debe a los daños provocados por los ataques enemigos a la infraestructura energética de la península.
Ucrania y el Banco Mundial logran un pacto de apoyo a Kiev de unos 3.000 millones de euros
La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, informó este jueves de que su país ha alcanzado un acuerdo con el Banco Mundial (BM) por el que Kiev recibirá 3.390 millones de dólares (unos 3.000 millones de euros) para que asuma gastos del Estado y estabilice su situación financiera.
"Los fondos se destinarán a respaldar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y a financiar los gastos prioritarios del presupuesto estatal", señaló en su cuenta de Telegram desde la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania que acoge la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.
Zelenski: Bielorrusia está acabando de construir depósito de munición junto a la frontera
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, volvió a advertir este jueves de los presuntos planes de Moscú y Minsk para que Bielorrusia se implique de forma más activa en la guerra, al presentar documentos supuestamente obtenidos por la inteligencia exterior de Kiev que mostrarían que las autoridades bielorrusas están terminando de construir carreteras, un depósito de combustible y otro de munición junto a la frontera.
“En Bielorrusia, junto a nuestra frontera, la construcción de infraestructura de carreteras y bases de almacenamiento para munición y combustible y lubricantes está a punto de completarse”, dijo Zelenski en sus redes sociales.
Líderes del flanco este de la OTAN piden aprobar la iniciativa para fortificar la frontera
Los líderes de los Estados del flanco oriental de la OTAN instaron este jueves al resto de países de la UE a dar luz verde a la iniciativa "Eastern Flank Watch" (vigilancia del flanco oriental) para fortalecer las fronteras con Rusia y Bielorrusia a través de la integración de defensas antiaéreas, guerra electrónica, vigilancia y seguridad marítima.
El comisario Europeo de Defensa, Andrius Kubilius, señaló en una rueda de prensa conjunta en Gdansk (Polonia), tras la segunda cumbre del grupo, que el "Eastern Flank Watch es uno de los principales proyectos de defensa europeos de interés común" y aseguró que su validación permitirá el acceso a fondos europeos, en concreto subsidios a la industria de defensa.
La Justicia rusa condenó a 107 personas por traición en el primer trimestre del año
La Justicia rusa condenó a 107 personas por traición, espionaje y otros casos relacionados con actos de terrorismo o sabotajes en el primer trimestre de 2026, informó la plataforma independiente Primer Departamento.
Además, los cargos se vuelven cada vez más graves y el 62 % de los condenados fueron declarados culpables simultáneamente de otros delitos, en la mayoría de casos por terrorismo o sabotaje. El 90 % de los sentenciados fueron acusados de alta traición y la edad media en el momento de la sentencia es de 33 años.
Zelenski anuncia más ataques a Rusia que alcanzan depósitos de petróleo y dos refinerías
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este jueves de una nueva ronda de ataques ucranianos de larga distancia contra infraestructuras energéticas "enemigas"que alcanzaron en las últimas horas depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá, capital de la región de Bashkiria.
Los depósitos de petróleo atacados se encuentran a 300 kilómetros de la línea del frente. Las dos refinerías están a unos 1.500 kilómetros de las posiciones ucranianas más al este, dijo Zelenski para ilustrar la capacidad de sus fuerzas armadas y de las unidades de operaciones especiales de sus servicios secretos para alcanzar objetivos en la retaguardia profunda rusa.
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