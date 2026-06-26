Rusia derriba 660 drones ucranianos en uno de los mayores ataques de la guerra

La ofensiva de Ucrania contra Rusia ha tenido en la madrugada del viernes un nuevo episodio con el lanzamiento de una batería de drones sobre territorio ruso, uno de los mayores ataques de las tropas ucranianas en más de cuatro años de guerra. Las defensas antiaéreas rusas han derribado 660 drones ucranianos de largo alcance lanzados sobre doce regiones del país, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso en su red de mensajería, Max.

Se trata del mayor ataque, tras los perpetrados el 17 de mayo pasado (556), el 18 de junio (555) y el 25 de marzo (389). Se estima que la media de ataques diarios ronda los 220-223. Solo en junio, que ha sido récord por derribos, ya han sido derribados alrededor de 9.700 drones ucranianos de largo alcance.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó durante la noche del derribo de 47 drones que se dirigían a la capital rusa, mientras que Dmitri Miliáyev, el gobernador de Tula, región ubicada 200 kilómetros al sur de Moscú, indicó que fueron neutralizados 84 drones ucranianos. En esta región los drones ucranianos dañaron una línea de alto voltaje y una empresa industrial en la localidad de Novomoskovsk, según Miliáyev.

Según el canal de Telegram independiente ruso Astra, en esta localidad fue atacada la planta química Azot, especializada en la fabricación de fertilizantes y cuyas producciones son utilizadas para la producción de explosivos.

Rusia responde con misiles

También en las últimas horas, Rusia ha atacado infraestructuras industriales de la región de Poltava, en el centro de Ucrania, con misiles balísticos y drones, según informaron las autoridades regionales y la Fuerza Aérea ucraniana. El parte de este componente del Ejército ucraniano da cuenta del lanzamiento entre la tarde del jueves y la mañana del viernes de siete misiles balísticos, de los que tres fueron derribados y cuatro impactaron en objetivos.

Las fuerzas rusas lanzaron también en ese espacio de tiempo 189 drones, de los que 174 fueron derribados y 11 impactaron en distintos lugares de Ucrania no especificados en el parte. Varios drones seguían en el aire cuando se publicó el balance. El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, informó de impactos de misiles y drones rusos en infraestructuras industriales del distrito de Kremenchuk de esa región de Ucrania central, asegurando que el ataque interrumpió el suministro eléctrico en algunas zonas.

Poltava, y en particular las infraestructuras gasísticas de la región, son un objetivo habitual de los ataques rusos, que tienen lugar en plena campaña de bombardeos ucranianos contra infraestructuras energéticas, industriales y militares tanto en la retaguardia rusa como en la península de Crimea y otros territorios ocupados por Moscú en el este y el sur de Ucrania.

Operación de influencia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció la víspera una "operación de influencia" de 40 días del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) para presionar al Kremlin para poner fin a la guerra. Zelenski recalcó que durante los últimos meses el SBU ha hecho gala del "rendimiento más elevado" a la hora de defender las posiciones ucranianas en el frente a través del uso de varios tipos de drones.

Además, el líder ucraniano informó este jueves de una nueva ronda de ataques de larga distancia contra infraestructuras energéticas enemigas, que alcanzaron depósitos de petróleo en la región sureña rusa de Krasnodar y dos refinerías en la ciudad de Ufá.

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En su discurso a la nación del miércoles, el mandatario dijo que más de 60 regiones rusas sufren escasez de combustible debido a los ataques casi diarios con drones ucranianos a las infraestructuras de refinación y almacenamiento de petróleo rusas.