En Directo
Minuto a minuto
Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
Vuela ya hacia Venezuela el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda con efectivos de la UME y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid
A. Romero / O. González
Al menos 235 personas han muerto y más de 4.300 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
EEUU relaja temporalmente sus sanciones sobre las transacciones a Venezuela
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves que autorizará "todas las transacciones" con Venezuela "relacionadas con labores de socorro por terremoto" que hasta ahora estarían prohibidas por las sanciones impuestas al país, una medida que responde al doble sismo que ha sacudido al territorio venezolano dejando un saldo de, al menos, 188 muertos y más de 1.500 personas heridas.
Concretamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha publicado un comunicado en el cual ha precisado que tales operaciones que, ha señalado, "de otro modo" no estarían permitidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés) podrán realizarse hasta el próximo 23 de octubre de este año.
Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el este de Japón
Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió este viernes por la mañana el este de Japón, dejándose notar con intensidad en Tokio, sin que las autoridades niponas hayan emitido alerta de tsunami. El seísmo tuvo lugar sobre las 12:46 hora local (3:46 GMT del jueves) a una profundidad de 50 kilómetros al noreste de la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Algunas localidades de las prefecturas de Chiba e Ibaraki registraron un nivel 4 en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, y también se dejó notar en Tokio.
Chile envía primer grupo de rescatistas a Venezuela y anuncia más ayuda en los próximos días
Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, envió este jueves un primer grupo de rescatistas a Venezuela para ayudar en las labores de búsqueda de los miles de desaparecidos que han dejado los dos devastadores terremotos que sacudieron el miércoles el país caribeño. Un total de 37 especialistas con experiencia en labores de rescate tras sismos ocurridos en Haití, Ecuador y Chile partieron rumbo a Caracas en un avión de la Fuerza Área de Chile (FACh), a los que se sumarán otros 10 más en los próximos días.
"Chile tiene mucha experiencia en este tipo de misión y eso es lo que queremos poner a disposición de Venezuela", aseguró en una rueda de prensa el canciller, Francisco Pérez Mackenna.
Más de 100 edificios colapsados en La Guaira, el estado con mayor más afectado
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, según informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.
"Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.
EEUU despliega aviones y buques para apoyar la asistencia a Venezuela por los terremotos
Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles. "Las autoridades interinas de Venezuela solicitaron formalmente asistencia estadounidense a raíz de los sucesos", indicó un comunicado del Comando Sur.
Su comandante, el general Francis L. Donovan, detalló que se han movilizado un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte así como plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria. "Estas fuerzas proporcionarán servicios especializados de movilidad y apoyo al personal del gobierno de los EEUU, a los equipos de búsqueda y rescate y a los socios interinstitucionales estadounidenses mientras evalúan los daños, localizan a los heridos y entregan asistencia vital de emergencia", detallaron las fuerzas estadounidenses.
Vuela a Venezuela un avión militar español con efectivos de emergencias y rescate
El Ministerio de Defensa del Gobierno de España informó esta madrugada de que el avión del Ejército del Aire fletado para prestar ayuda a Venezuela tras los dos terremotos ya vuela hacia el país con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los equipos de emergencia de la Comunidad de Madrid.
En un mensaje publicado en la red social X, el departamento precisó que el avión A330 transporta a 59 efectivos de la UME y ocho de sus unidades caninas para apoyar las tareas de búsqueda y rescate. "El objetivo: ofrecer la experiencia que da el haber estado en escenarios similares", señaló el Ministerio. En el mismo avión viajan 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112). Además, llevan cuatro perros de la Unidad Canina.
La aeronave despegó de la base de Torrejón (Madrid) y se espera que aterrice en la ciudad venezolana de Valencia, ya que el aeropuerto de Caracas permanece cerrado, según explicaron a EFE fuentes de Defensa.
México envía ayuda humanitaria y rescatistas
El Gobierno de México informó que este jueves envió dos aviones con ayuda humanitaria y un apoyo de 261 agentes del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional hacia Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles en el país caribeño, que por el momento dejan 235 muertos y 4.300 heridos.
En un comunicado conjunto, las secretarías de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores indicaron que por instrucciones de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y en solidaridad con Venezuela este día por la tarde partieron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria desde la base aérea militar de Santa Lucía, Estado de México.
Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos
Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.
"Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar", ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, en declaraciones telefónicas a la cadena venezolana VTV.
Delcy Rodríguez visita La Guaira
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, visitó este jueves La Guaira, un estado cercano a Caracas y de los más afectados por los terremotos de este miércoles.
Ayuda desde Brasil
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció este jueves que Brasil enviará a Venezuela un equipo de rescate integrado por 36 bomberos y los materiales necesarios para montar un hospital de campaña, como ayuda para superar la tragedia causada por el terremoto que dejó al menos 188 muertos. El líder progresista brasileño dijo en un mensaje publicado en sus redes sociales que esa ayuda fue definida en una conversación que tuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que trataron "la mejor forma de ofrecer apoyo al país vecino".
- Los expertos en aire acondicionado coinciden: 'El agua que cae del aparato no hay que tirarla siempre
- El antecedente que sobrevuela el caso Fuoli: el portero que fichó el Real Zaragoza y fue despedido horas después por un tuit sobre Ibai Gómez
- Ya es oficial: Real Zaragoza, Huesca y Teruel jugarán en el Grupo 2 de Primera RFEF
- Ya es oficial: adiós a una histórica travesía cerca de Zaragoza, la nueva avenida ya tiene fecha de apertura al tráfico
- La situación de los patinetes en Zaragoza tras la nueva normativa estatal: 'Son medidas que desincentivan su uso
- Luto en el CD Oliver y en Viñedos Rhey por la muerte de Miguel Ángel en un accidente de tráfico en Zaragoza
- Un preso de Zuera confiesa en media hora un robo en un bar de Miralbueno y unas coacciones a una familia del Oliver
- Un incendio calcina el restaurante La Junquera en Zaragoza