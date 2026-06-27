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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian bombardeos tras el ataque a un buque de carga

Un portaaviones de EEUU, en el mar Arábigo, una imagen del pasado mes de mayo.

Un portaaviones de EEUU, en el mar Arábigo, una imagen del pasado mes de mayo. / Handout/U.S Navy / Zuma Press / / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

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