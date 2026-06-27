Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Irán acusa a EEUU de violar el memorando de entendimiento tras los ataques contra sus costas

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra tras sus ataques contra la costa iraní, y justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de "legítima defensa".

"Estos ataques salvajes, que tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia costera iraníes, constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una violación expresa de la primera cláusula del memorando de entendimiento para el fin de la guerra", denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado. El régimen defendió así los ataques lanzados posteriormente por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra objetivos vinculados a las tropas estadounidenses en la zona del estrecho de Ormuz.