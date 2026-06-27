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Terremoto en Venezuela, en directo | La cifra de muertos se eleva a 920, cinco de ellos españoles
Un total de 106 españoles siguen sin ser localizados, mientras que el dato total de heridos se eleva a 3.360
A. Romero / O. González / J. Quintana
Al menos 920 personas han muerto y más de 3.360 han resultado heridas en Venezuela por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se han sentido en el centro del país la tarde de este miércoles. El estado de La Guaira ha sido el más afectado.
Sigue aquí la última hora del terremoto en Venezuela minuto a minuto.
Fuente: El Periódico
Delcy Rodríguez dice que la prioridad ahora es rescatar a las personas aún atrapadas
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que la prioridad en este momento del Gobierno y de los diferentes cuerpos de seguridad que actúan en el país es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras el doble terremoto que el país sufrió hace 72 horas. "El proceso de rescate de las personas que están con vida es nuestra prioridad, tanto de los rescatistas venezolanos, como de los de protección civil y de otros cuerpos" que están actuando en esta tragedia, aseguró Rodríguez en una comparecencia transmitida por la red Instagram, en la que no dio nuevos datos sobre el número de fallecidos o desaparecidos.
La oposición de Venezuela dice que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos
La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), consideró este viernes que el Estado no estaba preparado para responder a terremotos como los que ocurrieron el pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente.
"Las primeras horas de esta emergencia también dejaron en evidencia una realidad que no puede ignorarse: el Estado venezolano no estaba preparado para responder a una tragedia de esta magnitud", subrayó la PUD en un comunicado compartido en X. A juicio del bloque, la "insuficiencia de recursos, equipos especializados y capacidad de respuesta" ha obligado a "miles de ciudadanos, voluntarios y organizaciones a asumir tareas que debieron contar con una estructura pública robusta y plenamente operativa".
El Gobierno venezolano restringe el acceso a La Guaira, la región más afectada por el terremoto
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a partir de las 20.00 horas locales (00.00 GMT) de este viernes. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Cabello precisó que quien quiera ir a La Guaira tiene que cumplir con un registro que ha habilitado el Gobierno en Caracas para así "evitar que personas que no tienen ningún tipo de tarea asignada" acudan a este estado.
La idea de esta decisión es facilitar las labores de rescate y evitar obstaculizaciones, subrayó el alto funcionario chavista. Unos cien edificios han colapsado en La Guaira, mientras se mantiene la movilización de más de cien equipos de maquinaria pesada para las labores de recuperación de personas que se encuentran atrapadas y se anunció el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones.
Delcy Rodríguez se reúne con expertos de EEUU para evaluar los rescates tras el doble terremoto
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes con expertos de Estados Unidos para evaluar operaciones de rescate y atender a las víctimas de los dos terremotos de este miércoles, que han dejado al menos 920 muertos y 3.360 heridos.
El canal estatal Venezolana de Televisión mostró imágenes de la reunión e informó que asistieron expertos estadounidenses, así como el encargado de negocios de la Embajada de EEUU en Venezuela, John Barrett; el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Previamente, Delcy Rodríguez informó que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos. "Reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas", detalló la líder chavista en su cuenta de Telegram.
La selección brasileña envía su apoyo al pueblo venezolano
La selección brasileña de fútbol, concentrada en Estados Unidos mientras disputa el Mundial 2026, envió este viernes su apoyo al pueblo venezolano, tras las dos terremotos que han dejado cerca de un millar muertos en el país caribeño. La Canarinha, que el próximo lunes jugará los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo contra Japón, deseó "fuerza, coraje y una pronta recuperación" a Venezuela.
Brigadas de 9 países
Rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y EE.UU. llegaron en las últimas horas a Venezuela para apoyar en las labores de rescate de víctimas y la atención de los afectados por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron una zona en el norte del país frente al mar Caribe. Así lo confirmó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien, además, informó que rescatistas de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las labores de búsqueda.
Delcy Rodríguez conversó con Trump y Rubio
La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, informó este viernes que conversó con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y con el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, quienes ratificaron su respaldo a Venezuela tras los dos terremotos de esta semana. "Recibí una llamada del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, quienes ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela", escribió Rodríguez en sus redes sociales.
Madrid se ilumina con los colores de Venezuela
La Comunidad de Madrid iluminará las noches de este viernes y sábado la fachada de la Real Casa de Correos, su sede de presidencia, con los colores de la bandera de Venezuela como "muestra de solidaridad" tras los dos terremotos que "asolaron al país sudamericano el pasado miércoles". El Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso ha recordado, a través de un comunicado, que "el mismo día que se produjo la catástrofe" la Comunidad de Madrid puso a disposición del Gobierno de España al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (ERICAM), que desde este viernes se encuentra trabajando sobre el terreno venezolano.
Desesperada búsqueda de desaparecidos
Mileidy Duque, Juan Yépez y otros miles de venezolanos buscan desesperadamente este viernes a sus familiares en hospitales, clínicas, morgues y zonas devastadas en el estado La Guaira, en Venezuela, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles. Ambos denuncian la ausencia de un listado para contabilizar a los desaparecidos. El Gobierno hasta la tarde del jueves hablaba de 157, pero no ha vuelto a actualizar la cifra.
La respuesta de la Cruz Roja
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) gestiona el despliegue de hospitales de campaña en las zonas más afectadas por el "doblete sísmico" de magnitud 7,2 y 7,5 que asoló a Venezuela el miércoles, dejando al menos 920 muertos, 3.360 heridos y un número no precisado oficialmente de desaparecidos.
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