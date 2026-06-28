Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán intercambian ataques y dejan la tregua en el aire

El presidente de Líbano carga contra los ataques de Irán en el Golfo y dice que son un "sabotaje" a la paz

El presidente libanés, Joseph Aoun, consideró los nuevos ataques lanzados este domingo por Irán contra Kuwait y Baréin como un "sabotaje" a los intentos para lograr la paz, algo que su país también necesita en el contexto de la invasión israelí del territorio liibanés. En su cuenta oficial de X, el jefe del Estado dijo que "los ataques se enmarcan en el sabotaje de todos los esfuerzos e iniciativas regionales e internacionales destinados a detener la guerra y contener las tensiones".

Según Aoun, eso "exige una acción urgente por parte de los patrocinadores del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán y la comunidad internacional para poner fin a estos ataques y evitar una mayor escalada en la región". Estas acciones, las cuales Aoun condenó, los tildó de "actos de escalada que constituyen una flagrante violación de la soberanía estatal", así como una amenaza para Oriente Próximo.