INVESTIGACIÓN
La explosión de un paquete bomba causa tres heridos graves en Mónaco
El consejero del Gobierno para el ministro del Interior del país detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescente
EFE
Un paquete bomba explotó esta noche en la entrada de un inmueble en Mónaco y dejó a tres personas heridas de gravedad, informaron los medios locales.
Lionel Beffre, consejero del Gobierno para el ministro del Interior de Mónaco, detalló que las víctimas son un hombre y una mujer de entre 50 y 60 años, y un adolescente, según recogió el medio Monaco Matin.
Los dos adultos fueron trasladados a un hospital de la cercana Niza, en Francia, y el menor fue ingresado en Lenval.
La explosión se produjo alrededor de las 21.15 horas (19.15 GMT) en la entrada del edificio Sun's Palace, junto a la Plaza de los Molinos.
De acuerdo con las primeras informaciones, el paquete bomba fue depositado por un hombre que luego se dio a la fuga.
Fuente: El Periódico
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