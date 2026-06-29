El Gobierno pide a Ayuso que se disculpe con los diplomáticos por insinuar que los cónsules pueden incumplir la ley electoral

El Gobierno pide a Isabel Díaz Ayuso que se disculpe con los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid insinuara que puede haber manipulaciones en los consulados cuando se emita el voto desde el extranjero en las próximas elecciones.

Ayuso ha advertido este lunes a los cónsules de que dar la nacionalidad a quien no le corresponde es "ilegal", en referencia a la denominada "ley de nietos", que permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad española de forma directa, sin necesidad de residir en España. "Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda nuestro aviso", ha dicho la dirigente popular durante su intervención en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

"El Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza tajantemente las acusaciones e insinuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que los cónsules y el personal del servicio exterior español pudieran no cumplir la ley", afirman a EL PERIÓDICO fuentes del ministerio dirigido por José Manuel Albares. "Esas afirmaciones son completamente inaceptables e impropias de una autoridad pública y exigimos que se disculpe con estos servidores públicos de España, que no solo cumplen en todo momento la ley escrupulosamente, sino que realizan una tarea insustituible en favor de los españoles que viven en el exterior".

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha insinuado que el Gobierno asignará de forma irregular los votos de los residentes en el extranjero -el llamado voto del Censo de Españoles Residentes Ausentes o CERA-, eligiendo las circunscripciones que más puedan convenir al Partido Socialista. "El Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de forma arbitraria según el recuento de votos, según dónde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño", ha dicho Ayuso. Un diplomático español ha explicado a este diario que, en realidad, cuando el votante no está arraigado ya con una provincia, es él quien marca la casilla de la circunscripción por la que vota.

Exteriores recuerda que el voto desde el exterior está regulado legalmente y "cumple con todas las garantías constitucionales de integridad electoral". España se encuentra entre los primeros países del mundo en el ranking de integridad electoral del Electoral Integrity Project. En relación con los cónsules y los procesos de nacionalidad, el departamento de Albares subraya que "los encargados de las oficinas consulares son funcionarios diplomáticos de carrera y cumplen siempre la normativa vigente en el ejercicio de sus funciones".

"Agentes gubernamentales" en los consulados

La presidenta madrileña ha cargado contra una norma, la Ley de Memoria Democrática que, según ha asegurado, hará que Argentina se convierta en la tercera provincia por número de votos en las próximas elecciones.

"Multiplicar agentes gubernamentales (sic) en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños diría que es ilegal y obedece a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral", ha aseverado, sin especificar a qué "agentes gubernamentales" se refiere.

Abascal y Feijóo siembran dudas sobre el sistema electoral

Santiago Abascal aprovechó la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso el pasado miércoles para acusarlo, sin presentar pruebas, de preparar una manipulación de las próximas elecciones generales. Afirmó que el presidente "está maniobrando para adulterar las próximas elecciones y mantenerse de forma fraudulenta en el poder".

Abascal situó esa supuesta operación en el voto exterior. Sostuvo que el Gobierno pretende reducir sus controles mientras concede la nacionalidad española a millones de descendientes de emigrantes mediante la Ley de Memoria Democrática. Según su relato, Sánchez trataría de apoyarse en estructuras políticas afines de países como Argentina, Venezuela, México o Cuba para alterar el resultado electoral. No aportó indicios concretos de fraude ni de que esos nuevos electores vayan a votar al PSOE.

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Este lunes por la mañana, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se ha aproximado a ese mismo marco, aunque sin hablar expresamente de un pucherazo. En una entrevista en esRadio, ha acusado al Gobierno de utilizar la llamada ley de nietos para "fabricar nuevos votantes": "Lo que hay detrás es ingeniería electoral, interés en conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte".