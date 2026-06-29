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Guerra Oriente Próximo

Trump confirma una reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"

Las tensiones han vuelto a florecer entre ambos estados por el estrecho de Ormuz

June 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump responds to a question as he walks through in the Ohio Clock Corridor outside the US Senate Chamber in the US Capitol in Washington, DC, USA, with US Senate Major

June 24, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump responds to a question as he walks through in the Ohio Clock Corridor outside the US Senate Chamber in the US Capitol in Washington, DC, USA, with US Senate Major / Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press / Contac

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EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.

"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.

Fuente: El Periódico

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