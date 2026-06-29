Guerra Oriente Próximo
Trump confirma una reunión en Doha con Irán para abordar el proceso de su "desnuclearización"
Las tensiones han vuelto a florecer entre ambos estados por el estrecho de Ormuz
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EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mañana tendrá lugar una reunión entre representantes de su país y de Irán en Doha para abordar el programa nuclear de la República Islámica.
"Ellos (Irán) van rumbo a Catar; creo que ya salieron o están a punto de partir. Veremos cómo resulta", dijo Trump sobre la reunión en Catar, donde dijo que se discutirá acerca de la "desnuclearización" iraní.
Fuente: El Periódico
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