Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo IncendioSergio GilZaragoza CFFInfluencer solidarioBizi ZaragozaBlue Demons
instagramlinkedin

Tareas de rescate

Suben a 26 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela; hay 150 desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, mantienen en 12 la cifra de nacionales localizados bajo los escombros

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Impactantes imágenes aéreas de edificios destrozados tras los terremotos en Venezuela

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 12 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

Albares ha dado a conocer estos datos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha acudido a primera hora de la mañana junto a la reina Letizia para despedir al equipo médico de emergencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que se desplegará en Venezuela para unirse a los rescatistas españoles que se encuentran ya allí para atender a los afectados por los terremotos.

Noticias relacionadas y más

La reina ha deseado a los integrantes del equipo médico que les vaya "lo mejor posible teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables" y ha destacado la respuesta "efectiva" de la cooperación y la ayuda humanitaria españolas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents