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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Muere un bebé de seis meses en un ataque ucraniano con drones en la región de Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia cierra múltiples puestos de control ferroviarios en su frontera con Finlandia, Estonia y Letonia
El Gobierno de Rusia ha suspendido temporalmente el tránsito de personas, vehículos, mercancías y carga a través de varios puestos de control ferroviarios a lo largo de su frontera con Finlandia, así como otros dos en Estonia y Letonia, sin especificar el motivo de dicha decisión.
"Se suspende temporalmente, a partir del 1 de julio de 2026, la circulación de personas, vehículos, mercancías y carga a través de puestos de control ferroviarios en la frontera estatal de la Federación de Rusia, en determinados tramos de la frontera estatal", indica la orden firmada por el primer ministro, Mijaíl Mishustin.
En virtud de ello, el Ministerio de Exteriores ruso "notificará la decisión adoptada" a Finlandia, Estonia y Letonia, según subraya la orden, que no atribuye explicación alguna acerca de la medida.
El mando de OTAN en los países bálticos
Alemania y Países bajos asumieron este martes las responsabilidades de las unidades de la OTAN y de las fuerzas terrestres nacionales desplegadas en Estonia y Letonia, y con ello, en caso de un conflicto o una amenaza, la protección del flanco oriental de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea (UE). En una ceremonia en la ciudad estonia de Valga, en la frontera con Letonia, donde se encuentra la localidad gemela de Valka, los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y de Países Bajos, Dilan Yeşilgöz; de Letonia, Ravis Melnis, y de Estonia, Hanno Pevkur, fueron testigos del traspaso de las responsabilidades del Cuerpo Multinacional Noreste (MNC NE) al I Cuerpo Germano-Nerlandés (1GNC).
3.900 millones de euros para drones
La Comisión Europea anunció este martes el desembolso de 3.900 millones de euros en favor de Ucrania para la adquisición de drones, el primer tramo de los 6.000 millones que se destinarán a ese objetivo, en el marco del préstamo de la Unión Europea (UE) a ese país, por valor de 90.000 millones de euros. "Hoy liberamos un primer tramo de 3.900 millones de euros para tecnología avanzada de drones con el fin de reforzar la defensa de Ucrania. Y habrá más. Estas inversiones ayudarán a Ucrania a proteger a sus ciudadanos, defender su soberanía y reforzar la seguridad de Europa, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El Kremlin no descarta importar combustible
El Kremlin admitió este martes que no descarta importar hidrocarburos ante la escasez de gasolina y diésel a lo largo de todo el país provocado por los sistemáticos ataques ucranianos contra refinerías rusas, aunque sigue negando un déficit de combustible. "Si se alcanzan acuerdos (sobre suministros de combustible a Rusia) a precios razonables, esto sucederá", respondió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Más ataques ucranianos
Ucrania ha vuelto a atacar este martes el centro de comunicaciones por satélite Dubná de la región de Moscú, el más grande de Rusia y uno de los más importantes de Europa, al que ya atacó hace una semana, según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. "Hoy, nuestras sanciones (ataques) de largo alcance contra Rusia por esta guerra alcanzaron nuevamente el centro espacial de comunicaciones de Dubná, en la región de Moscú", escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.
Juicio en Zimbabue
Un hombre compareció ante la Justicia en Zimbabue tras ser arrestado por presuntamente reclutar a ciudadanos del país para combatir en el bando ruso en la guerra de Ucrania, después de informaciones en los últimos meses sobre la presencia de combatientes africanos en las fuerzas de Moscú. El detenido, que se llama Edward Kachingwe, tiene 36 años y compareció este lunes ante la Justicia, se enfrenta a cargos relacionados con tráfico de personas y con operar una agencia de empleo no registrada, reportaron medios locales a última hora de ayer.
Muere un bebé de seis meses
Un bebé de seis meses ha muerto y otras tres personas, entre ellas un niño, han resultado heridas a causa de un ataque con drones ejecutado este martes por el Ejército de Ucrania contra la región de Moscú, según han denunciado las autoridades de Rusia, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha indicado en un mensaje en redes sociales que el aparato impactó contra una vivienda en la localidad de Yegorievsk, desatando un incendio y atrapando a varias personas entre los escombros.
Rusia acusa a Ucrania de un ataque intencionado contra un autobús con menores bielorrusos
Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de atacar de forma deliberada un autobús que transportaba a un equipo de fútbol infantil bielorruso en la región rusa de Briansk, una nueva acusación sobre la supuesta intención de Kiev de implicar a Bielorrusia en la guerra con Rusia.
La representante adjunta de Rusia ante la ONU, Anna Evstigneeva, ha asegurado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el ataque del pasado 17 de junio no fue accidental, sino que fue "una agresión deliberada contra civiles".
"No se trata de un ataque contra objetivos militares con consecuencias para civiles, ni de un impacto fortuito, sino de acciones deliberadas del operador, que tenía la capacidad de ver la naturaleza del objetivo. Es un acto de terrorismo contra civiles", ha afirmado Evstigneeva, según recogen medios rusos.
Zelenski recuerda los 15 plazos dados por Rusia para la captura de Donetsk desde el inicio de la guerra
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha recordado este lunes que Rusia ha dado hasta 15 plazos diferentes para la captura de la región de Donetsk desde que comenzara la invasión rusa a gran escala del este de Ucrania, hace ya cuatro años.
"Desde el inicio de la guerra a gran escala, el Ejército ruso ha fijado 15 plazos distintos para la captura de la región de Donetsk", ha asegurado Zelenski en su habitual discurso diario vespertino. Zelenski ha achacado estos anuncios a la "obsesión" de la dirigencia política rusa con el Donbás. "15 veces se han entregado a esta ilusión de que tomarían todo el Donbás", ha planteado.
Rusia rechaza el enfoque de "ultimátum" de Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania
Las autoridades de Rusia han rechazado este lunes lo que consideran un enfoque de "ultimátum" que atribuyen a Alemania, Francia y Reino Unido respecto a la guerra en Ucrania.
En declaraciones a la cadena RTVI, el viceministro de Exteriores ruso, Mijail Galuzin, ha incidido en que el encuentro mantenido con los embajadores de Francia, Reino Unido y Alemania hace una semanas fue "sustantivo" si bien ha denunciado que estos tienen un enfoque basado en "ultimátum", por lo que ha insistido en que el fin de la guerra pasa por abordar las "raíces del conflicto".
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