Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia cierra múltiples puestos de control ferroviarios en su frontera con Finlandia, Estonia y Letonia

El Gobierno de Rusia ha suspendido temporalmente el tránsito de personas, vehículos, mercancías y carga a través de varios puestos de control ferroviarios a lo largo de su frontera con Finlandia, así como otros dos en Estonia y Letonia, sin especificar el motivo de dicha decisión.

"Se suspende temporalmente, a partir del 1 de julio de 2026, la circulación de personas, vehículos, mercancías y carga a través de puestos de control ferroviarios en la frontera estatal de la Federación de Rusia, en determinados tramos de la frontera estatal", indica la orden firmada por el primer ministro, Mijaíl Mishustin.

En virtud de ello, el Ministerio de Exteriores ruso "notificará la decisión adoptada" a Finlandia, Estonia y Letonia, según subraya la orden, que no atribuye explicación alguna acerca de la medida.