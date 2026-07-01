Con bombonas de gas
Varios heridos en una serie de "ataque coordinados" contra viviendas de políticos del partido del Gobierno en Grecia
Los heridos han tenido que ser hospitalizados tras los incidentes ocurridos en Salónica
EP
Al menos cinco personas han resultado heridas este miércoles en una serie de "ataques coordinados" con bombonas de gas contra varias viviendas y propiedades de políticos del partido gubernamental Nueva Democracia en la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia.
Las autoridades, que están investigando lo ocurrido, han explicado que estos ataques se han producido en los distritos de Pylaia y Charilaou durante la madrugada --entre las 4.00 y las 4.35 horas (hora local)-- y han confirmado que los heridos han tenido que ser hospitalizados.
El objetivo de estos ataques era Zisis Ioakeimobits, presidente del partido en la región, el exdiputado Savvas Anastasiadis y la política y candidata Afroditi Nestora, que según informaciones de la cadena de televisión ERT habría resultado herida. Además, los padres de la política y otras dos personas han resultado heridos.
Las fuerzas de seguridad han indicado que las primeras investigaciones apuntan a que los responsables se habrían desplazado hasta las zonas de los ataques incendiarios en motocicletas. La explosión más potente se registró en un aparcamiento situado en la planta baja de un edificio residencial.
Anastasiadis, por su parte, ha indicado que se encontraba fuera de la ciudad en el momento de las explosiones. "Los residentes me han contado que escucharon la explosión, que ha provocado daños en la entrada del edificio. El incendio no se ha propagado porque la Policía llegó rápidamente al edificio", ha apuntado.
Fuente: El Periódico
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