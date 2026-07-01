Mamdani cierra para Nueva York un presupuesto de 125.800 millones con "inversiones históricas" en vivienda

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cerró este martes un presupuesto de 125.800 millones de dólares para la ciudad tras llegar a un acuerdo con el concejo municipal que contempla "inversiones históricas" en vivienda asequible, a la vez que busca acabar con el déficit heredado de su predecesor, Eric Adams. Mamdani y la portavoz del concejo, la demócrata Julie Menin, presentaron las cuentas tras semanas de negociaciones encalladas en un subsidio municipal de ayuda para el alquiler. Mamdani encarna la oposición responsable frente a la ola trumpista de EEUU, un modelo de gestión de cuyo éxito o fracaso pueden derivarse consecuencias a nivel estatal.

Antes de desgranar las cuentas municipales, el alcalde explicó que durante este proceso ha recordado la cita del economista austríaco Friedrich Hayek que afirma que si los socialistas entendieran de economía no lo serían. "Si estos últimos meses han demostrado algo, es que los socialistas no solo entendemos de economía tan bien como los capitalistas que nos precedieron, sino que podemos resolver sus años de mala gestión mediante la defensa de nuestros principios", añadió Mamdani, que se identifica como socialista.

Inversiones "históricas" en vivienda asequible

Según aseguró el alcalde, estas cuentas prevén inversiones "históricas" en materia de vivienda, que se sumarán a otras medidas como la congelación del alquiler de casi un millón de apartamentos de renta regulada, que ya avaló el consejo del ramo la semana pasada, o el impuesto a segundas residencias y viviendas de lujo, que pactó con la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

Se acuerda un nuevo programa de ayudas al alquiler dotado con 175 millones de dólares para este año fiscal y con una base consolidada de 125 millones a partir del próximo. El subsidio por el alquiler ha sido el principal escollo de las negociaciones entre Mamdani y el concejo.

Menin exigía ampliar la dotación de los CityFHEPS, un programa de vales de ayuda para el alquiler de la ciudad diseñado para salir de los refugios, encontrar un hogar permanente o evitar ser desalojados.

Aunque Mamdani defendió en campaña la ampliación del programa, dio marcha atrás cuando llegó al poder en un intento de reducir el enorme déficit que enfrenta la ciudad. Su administración heredó un litigio sobre el diseño del programa del gobierno de Adams que también queda resuelto.

El presupuesto también contempla ampliar la financiación de ayudas al alquiler, con la que esperan proteger más de 200 viviendas al año, amplía el programa de microsubvenciones para acceso a la vivienda a las víctimas de violencia de género, así como el apoyo a los propietarios de viviendas en riesgo de desahucio.

Acabar con la crisis fiscal

El alcalde recordó que cuando llegó al poder se encontró con un déficit de 12.000 millones de dólares, "una crisis fiscal mayor que cualquiera desde la Gran Recesión", y defendió su compromiso de equilibrar el presupuesto "sin recortar los servicios de los que dependen los neoyorquinos".

Para conseguirlo, el alcalde socialista presionó a la gobernadora Hochul para gravar a los ricos, ya que, a su juicio, era la única forma de evitar una subida de impuestos sobre la propiedad y agotar las reservas presupuestarias.

Mamdani lo consiguió y el pasado mes de mayo presentó unas cuentas con una importante cantidad de fondos estatales para cubrir el déficit. Además de no tener que recurrir a las reservas, las cuentas presentadas hoy contemplan una aportación de 350 millones de dólares a la Reserva General de la ciudad.

Apuesta por medidas sociales

El presupuesto prevé también un aumento de 54 millones de dólares en los fondos para el programa de reducción de las tarifas de transporte público, que también amplía la elegibilidad para que más hogares se acojan.

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El sistema de bibliotecas de la ciudad estará dotado con 31,7 millones de dólares de forma permanente, para evitar que sea objeto de negociación cada año. Igual que el Departamento de Parques, que recibirá 15 millones. La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) recibirá 15 millones de dólares adicionales destinados a programas para estudiantes de bajos recursos y con discapacidad. Se pondrá en marcha el programa 'NYC Kids Rise' que proporcionará una cuenta de ahorro para la universidad con 1.000 dólares a cada niño de las guarderías públicas. La universalidad de la educación infantil desde los dos años es una de las medidas por las que más ha apostado Mamdani.

Fuente: El Periódico