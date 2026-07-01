Al menos seis muertos en un incendio en un edificio de viviendas en Amberes

Al menos seis personas han fallecido este miércoles y varias han resultado heridas en un grave incendio en un edificio de apartamentos en la ciudad belga de Amberes donde residen unas 200 personas, según informó la cadena de televisión flamenca VRT.

Según una portavoz de los Servicios de Socorro en declaraciones recogidas por los medios locales, un primer balance apunta a al menos seis fallecidos y varios heridos graves, aunque las autoridades admiten que no saben aún cuántas personas estaban en el interior del edificio cuando se declaró el fuego.

Los servicios de emergencia recibieron una primera llamada de alerta a las 09:53 de la mañana del miércoles, según un comunicado de la Policía de Amberes recogido por Europa Press, en el que avisan de que los servicios de bomberos estarán aún "horas" trabajando en el lugar.

La llamada avisaba de un incendio en la octava planta de un edificio de apartamentos de diez alturas en el barrio de Linkeroever en el que viven 200 personas, según el mismo comunicado, que precisa que, en torno a las 13:00 horas, los trabajos de evacuación y control seguían en marcha.

Noticias relacionadas

"Hay varias personas heridas, algunas de gravedad y otras con heridas leves. La evacuación continúa en pleno desarrollo", concluye el comunicado de la Policía. Las autoridades han pedido a los habitantes del vecindario que permanezcan en sus casas con las ventanas cerradas y servicios de ventilación cortados para protegerse del denso humo que produce el incendio.

Fuente: El Periódico