Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí

Ejecutado un hombre en Gaza que supuestamente colaboraba con Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles la ejecución de hombre por supuestamente colaborar con las autoridades de Israel, incluyendo el ataque mortal contra el que fuera líder del brazo militar del grupo palestino Izz al Din Haddad, en mayo.

Las fuerzas de seguridad vinculadas a Hamás han ejecutado a un hombre que responde a las iniciales M.M. y que describen como "colaborador" con Israel, según han señalado en una nota difundida a través del diario 'Filastin'. Así, han justificado su ejecución por "su responsabilidad en el asesinato del jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam Izz al Din Haddad y su participación en otros asesinatos y masacres en la Franja de Gaza".