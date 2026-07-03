Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán se prepara para celebrar su mayor funeral de Estado para despedir a Alí Jameneí

Iberia vuelve a Doha (Qatar) tras cuatro meses de suspensión por el conflicto en Oriente Próximo

Iberia reanuda los vuelos a Doha (Qatar) desde Madrid a partir de este viernes, 3 de julio, después de cuatro meses de suspensión del servicio como consecuencia del conflicto militar en Oriente Próximo, que avanza en términos de paz.

De esta forma, la operativa se reinicia con tres frecuencias semanales: los miércoles, viernes y domingos. En concreto, los vuelos despegarán de Madrid a las 15.45 horas y llegarán a Doha a las 23.55 horas.

Por su parte, en sentido inverso, el vuelo saldrá de la capital qatarí a las 01.50 horas y aterrizará en Madrid a las 08.15 horas.