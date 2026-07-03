Al menos 9 muertos en la explosión de una bomba cerca del Palacio de Justicia en Damasco

La cifra de muertos por la explosión de este pasado jueves de un artefacto casero, de aproximadamente un kilogramo, colocado en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de Damasco (Siria) se elevó a 9, mientras que la cifra de heridos se situó en 20, según informaron este viernes fuentes oficiales del Ministerio del Interior. Es el segundo incidente de este tipo que sufre la capital siria en apenas dos meses.

Tras la explosión, que hasta el momento no ha sido reivindicada por ningún grupo y ocurrió en el barrio de Hiyaz, en la capital siria, las Fuerzas de Seguridad Interna establecieron un perímetro de seguridad. Varias ambulancias se desplazaron inmediatamente hasta la zona, frecuentada por profesionales de la Justicia, tras recibir el aviso para evacuar a los heridos y brindarles asistencia médica, informó la agencia nacional de noticias siria, SANA. La agencia añadió que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los motivos de la explosión y su autoría.

Fuerte despliegue policial

Se desplegaron, además, efectivos de la Defensa Civil y las fuerzas de seguridad acordonaron las carreteras circundantes, con el acceso a la calle bloqueado en ambas direcciones. "Todos aquellos que hayan derramado sangre siria recibirán su castigo", afirmó el gobernador de Damasco, Maher Marwan, quien agregó que hay fuerzas que acechan la estabilidad de la región y tratan de socavar la seguridad, sin señalar a ningún grupo.

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Organismos como la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo, así como varios gobiernos de la región, entre ellos el de Egipto, ya han condenado el incidente. El suceso tuvo lugar en la misma jornada en la que el ministro de Asuntos Exteriores sirio, Asaad al Shaibani, llegó de visita oficial al Líbano con el objetivo de estrechar las relaciones bilaterales con el país vecino. Además, coincide con la formación del primer Parlamento del país tras la caída del dictador Bashar el Asad, en diciembre de 2024.

Fuente: El Periódico