El Reino Unido destapa una red internacional de hombres que drogaban y abusaban de sus mujeres

La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA, en sus siglas en inglés) ha destapado una red internacional de hombres que drogaban y abusaban sexualmente de mujeres, en muchos casos sus parejas, y compartían el contenido en internet. Al menos 270 personas han sido identificadas en un foro que las autoridades están investigando desde el pasado octubre, algo que ha llevado a la apertura de 14 investigaciones por parte de distintos cuerpos policiales. Al menos ocho personas han sido detenidas en el Reino Unido y otras diez en el extranjero, según el diario 'The Times'.

“Este tipo de delito, como se observa en el caso de Gisèle Pelicot en Francia, consiste en privar deliberadamente a una persona de su capacidad para dar su consentimiento con el fin de cometer delitos sexuales, a menudo por parte de alguien a quien conoce y en quien confía, y en algunos casos por parte de varios agresores relacionados entre sí”, ha explicado la NCA a través de un comunicado. “A las víctimas se las seda con drogas o alcohol antes de ser violadas y agredidas sexualmente, y los vídeos y fotos de las agresiones se difunden en internet”.

Mayor frecuencia

Responsables de la agencia han alertado de que estos delitos ya no responden a casos aislados, sino que se producen de forma cada vez más frecuente y a mayor escala gracias a la tecnología. “Creo que lo que estamos viendo aquí y que hace que esto sea diferente es el componente tecnológico y la coordinación internacional”, ha asegurado el director adjunto de la NCA, Nigel Leary, este viernes a la BBC. “Estamos viendo grandes redes de personas que comparten información online y utilizan la tecnología para intercambiar contenidos”, ha alertado.

La identificación de esta red en internet se suma a otros casos parecidos que han sido destapados en el Reino Unido en los últimos meses. Uno de ellos es el de Joanne Young, una mujer del sur de Inglaterra que fue drogada y violada por su exmarido, Philip Young, durante al menos 13 años. Otros cinco hombres fueron detenidos por participar en las violaciones y por poseer imágenes de las agresiones. Al igual que Pelicot, la identidad de Joanne Young fue revelada a petición propia, aunque desde entonces ha evitado hacer apariciones públicas y dar entrevistas a los medios de comunicación.

Respuesta coordinada

La NCA ha anunciado que pondrá en marcha un plan de respuesta coordinada para identificar delitos, proteger a las víctimas y desarticular las redes. Un plan que se implementará conjuntamente con organizaciones de protección de las mujeres, cuerpos policiales y con la Fiscalía de la Corona, además de servicios sanitarios y centros de atención a las víctimas de violencia de género. El objetivo es compartir información de forma más eficaz, identificar patrones delictivos y coordinar los procesos judiciales.

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Al margen de estas investigaciones, la NCA está liderando el Proyecto Medusa, una iniciativa internacional respaldada por la Europol. Investigadores de ocho países, entre ellos Estados Unidos, Francia y España, se reunieron en la sede de la organización en Londres la semana pasada para compartir información sobre presuntos delincuentes, víctimas y grupos organizados. Desde su puesta en marcha el pasado abril, al menos 150 víctimas y sus presuntos agresores han sido identificados y se han abierto más de 200 investigaciones internacionales.