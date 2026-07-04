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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Cientos de miles de personas despiden en Teherán los restos mortales de Alí Jamenei
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Cientos de miles de personas comienzan a despedir en Teherán los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei
La Gran Mosalla de Teherán acoge desde primera hora de esta mañana a los cientos de miles de personas que han comenzado a reunirse para despedir a los restos mortales del líder supremo Alí Jamenei, segundo guía de la Revolución Islámica, muerto a los 86 años de edad el pasado 28 de febrero en un ataque combinado de Israel y Estados Unidos.
Las autoridades iraníes esperan una concentración sin precedentes durante los tres días de procesiones que tendrán en lugar en la capital del país, y que continuarán a lo largo de la semana. Tras la procesión del lunes (que podría acoger a más de 20 millones de personas), el cuerpo de Jamenei será trasladado a Qom y después a la ciudad santa y ciudad natal de Masshad, donde sus restos mortales serán depositados en el santuario del imán Reza.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, destacó el jueves que el país "se prepara para despedir al verdadero servidor del islam y la revolución" e hizo un llamamiento a la población a mostrar "unidad nacional" y "lealtad" a la República Islámica con una participación "histórica" en los funerales, que congregarán a millones de personas.
El portaaviones francés destacado por la crisis del estrecho de Ormuz volverá a su puerto
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha decidido que el portaaviones Charles de Gaulle, que había movilizado con la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz, y lo había enviado a la región, va a volver a su puerto de Tolón, en el Mediterráneo.
En un mensaje colgado este viernes en su cuenta de X, Macron indicó que ha decidido "ajustar" el dispositivo que Francia había proyectado hacia la zona de conflicto, lo que implicará el retorno del portaaviones, mientras seguirán desplegados allí y "listos para intervenir con nuestros socios" los medios de desminado y sus escoltas.
Qalibaf espeta a Trump que se ocupe de sus tasas de desnutrición tras sus palabras sobre los fondos descongelados
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha espetado este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se ocupe de sus asuntos y se "guarde" sus consejos sobre desnutrición, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya reiterado recientemente que los fondos iraníes descongelados a raíz de la firma del acuerdo preliminar serán destinados a la compra de productos agrícolas estadounidenses.
"Imagina que tienes unos cuarenta y tantos millones de tus propios ciudadanos que reciben cupones de alimentos y, aun así, tachas a otro país de hambriento. Esto no es una afirmación. Es una proyección. Guárdate tus consejos sobre el SNAP", ha señalado Qalibaf en sus redes sociales aludiendo al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de Estados Unidos.
Netanyahu felicita a Trump por el 250 aniversario de EE.UU. y ambos acuerdan verse pronto
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mantuvo hoy una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien felicitó con motivo del 250 aniversario de la independencia estadounidense, informó la Oficina del primer ministro.
Netanyahu afirmó durante la llamada que EEUU, que mañana sábado 4 de julio celebra su fiesta nacional, es "garante de la libertad mundial" y subrayó que Israel valora "enormemente" el estrecho vínculo entre ambos países.
Los ataques israelíes dejan ya más de 4.300 muertos en Líbano desde el comienzo de la guerra de Irán
Más de 4.300 personas han muerto ya en Líbano a consecuencia de ataques del Ejército israelí desde el pasado 2 de marzo, cuando se reanudaron los combates entre las fuerzas israelíes y las milicias del partido chií Hezbolá, tres días después del estallido de la guerra de Irán.
El último balance del Ministerio de Salud libanés ha precisado este viernes que los bombardeos israelíes han dejado 4.301 muertos y 12.199 heridos en todo el país, pero especialmente en el sur, escenario de constantes bombardeos israelíes contra las poblaciones de una región que ha invadido parcialmente para, argumenta el Ejército israelí, crear una "zona de seguridad" que proteja a las comunidades del norte de Israel.
España estudia con Serbia "nuevas fórmulas" para el Líbano tras el fin de la FINUL
La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, trasladó este viernes al presidente serbio, Aleksandar Vucic, la voluntad de su país de cooperar bilateralmente para contribuir a la estabilidad en Oriente Medio tras el fin de la misión de la ONU en el Líbano (FINUL)
Robles fue recibida hoy por Vucic en Belgrado, antes de participar ambos mandatarios en una ceremonia de entrega de sendas condecoraciones a título póstumo al sargento serbio Milovan Jovanovic, fallecido el pasado 4 de junio tras un ataque contra los cascos azules en la base 'Miguel de Cervantes', en el sur del Líbano.
Avión iraní traslada a rebeldes hutíes para asistir a las ceremonias fúnebres de Jameneí
Una delegación del Gobierno de los rebeldes hutíes de Yemen viajó este viernes a Irán para asistir a las ceremonias fúnebres del líder Supremo iraní Ali Jameneí en un avión civil iraní que también transportó a más de 400 pacientes hutíes y viajeros varados entre Saná y Teherán.
Según informó la cadena de televisión Al Masira, controlada por los hutíes, la delegación está encabezada por el miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mohammed al Nuaimi, y entre sus miembros figuran altos funcionarios del gobierno de los insurgentes yemeníes, respaldados por Teherán.
Beirut critica el rechazo de Hezbolá al acuerdo con Israel: "Teherán decide por ellos"
El Gobierno libanés ha criticado este viernes la postura del partido milicia chii Hezbolá contrario al acuerdo alcanzado con Israel para el cese de la hostilidades, un pacto que en todo caso no consolida la retirada total del Ejército israelí del sur del país, incidiendo en que es el grupo no es autónomo y en última instancia es Irán quien "decide por ellos".
"Después de que la llamada resistencia se involucrara en las guerras para apoyar a Gaza e Irán, que solo trajeron ocupación, destrucción y muertes, el Estado no tuvo más opción que las negociaciones como única vía para salvar al Líbano y detener los combates", ha asegurado el ministro de Exteriores libanés, Yussef Raggi, en un encuentro con diplomáticos francófonos recogido por la agencia NNA.
El pacto entre Israel y Líbano "traiciona" a víctimas de crímenes de guerra, denuncian ONG
El acuerdo marco entre Israel y Líbano, firmado en Washington el 26 de junio, amenaza con "traicionar" a las víctimas de crímenes de guerra en Líbano, denunciaron este viernes seis ONG, entre ellas Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).
En un comunicado conjunto, afirmaron que algunas "partes del texto parecen tener como objetivo impedir que las víctimas de crímenes internacionales graves busquen justicia ante foros internacionales". "Otras parecen consentir el desplazamiento forzoso, prolongado e indefinido de decenas de miles de residentes de vastas zonas del sur de Líbano ocupadas por las fuerzas israelíes", agregó la nota, firmada también por el Centro Libanés para los Derechos Humanos (CLDH), Agenda Legal, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Unión de Periodistas del Líbano.
Von der Leyen culpa a los países de la UE de no avanzar en las sanciones por asentamientos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este viernes de "inaceptable" la extensión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y culpó a los Estados miembros de no avanzar en la propuesta de suspensión del acuerdo comercial con Israel.
"En cuanto a los colonos de Cisjordania, compartimos el análisis de que la continua expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es totalmente inaceptable, y que la violencia empleada para lograr dicha expansión es abominable", dijo en una rueda de prensa junto con el primer ministro de Irlanda, Michéal Martin, cuyo país asumió esta semana la presidencia de turno de la UE.
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