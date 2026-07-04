Miles de personas despiden al ayatolá Alí Jameneí en un funeral multitudinario en Teherán

Miles de personas han asistido este sábado al inicio de los funerales públicos celebrados en Teherán por el asesinado líder supremo, Alí Jameneí. El sepelio tiene lugar más de cuatro meses después de que los primeros ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, primer día de la guerra, se saldaran con la vida del mandatario iraní. Su hijo, Mojtabá Jameneí, que también fue herido durante dicha jornada, es hoy el nuevo líder supremo iraní.

Desde primeras horas de la mañana, miles de personas llegaron a la mezquita de Mosala de Teherán para dar el último adiós a quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años. Muchos asistentes portaban banderas de Irán y retratos de Jameneí, mientras otros, entre lágrimas y golpes en el pecho, pedían venganza por su muerte.

El ataúd del exlíder supremo, junto con los de cuatro de sus familiares —su hija, su nieta, su yerno y su nuera— fallecidos también en el ataque del 28 de febrero, presidía la ceremonia desde lo alto del escenario. También destacaba una bandera roja con la frase en inglés "Kill Trump" ("Matar a Trump"), en alusión al presidente de Estados Unidos, a quien muchos de los asistentes responsabilizaron por el asesinato de Jameneí.

Una pancarta llama a matar al presidente estadounidense Donald Trump en los funerales del asesinado líder supremo de Irán Alí Jameneí. / Jaime León / EFE

El acto fúnebre en la mezquita de Mosala continuará hasta las 20:00 hora local del domingo y las autoridades iraníes esperan que unos 20 millones de personas participen en las ceremonias de despedida del exlíder supremo. El lunes, el cortejo fúnebre recorrerá la capital iraní; el martes se trasladará a la ciudad santa de Qom y el miércoles continuará en Irak.

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Finalmente, el jueves, Jameneí será enterrado en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo. La víspera se celebró una ceremonia de homenaje a Jameneí con la participación de altos cargos iraníes y extranjeros, entre ellos los primeros ministros de Pakistán y Armenia; los presidentes de Irak, Tayikistán y Georgia; además de representantes de Rusia, China, Siria, Líbano, Afganistán, Marruecos, Catar, Omán, Arabia Saudí, Nicaragua y Cuba, entre otros.

Fuente: El Periódico