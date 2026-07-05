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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán celebra el rezo fúnebre por Jameneí en el segundo día de los funerales públicos

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

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