Riesgo informático
La Unión Europea presenta un plan de ciberseguridad para acceder a modelos avanzados de IA como Mythos
El Plan de Acción propuesto por la Comisión Europea organizará un concurso para desarrollar soluciones europeas de IA para reforzar la seguridad de los sistemas informáticos
La Unión Europea quiere aprovechar el potencial de la tecnología para robustecer la protección de sus sistemas informáticos. La Comisión Europea ha presentado este martes un Plan de Acción sobre ciberseguridad e inteligencia artificial en el que aboga por tener acceso a los modelos más avanzados, capaces de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes.
La estrategia de Bruselas hace una alusión velada a Claude Mythos 5, la IA más potente del mundo. En abril, la empresa estadounidense Anthropic anunció que había desarrollado un modelo tan preparado para detectar brechas de seguridad y automatizar ciberataques que decidió no abrirlo al gran público. Sus prestaciones inquietaron a gobiernos de todo el mundo, también europeos como el de España, que solicitaron poder utilizarlo para parchear sus sistemas. Aunque lo lograron, el Gobierno de Donald Trump impuso un veto a mediados de junio que se ha traducido en la exclusión europea.
El Ejecutivo comunitario ha asegurado hoy que definirá un plan con "condiciones claras y transparentes" para garantizar un "acceso estructurado" del sector público y privado europeo a modelos de IA generativa cruciales para la ciberseguridad como Mythos, de Anthropic, o GPT-5.6 Sol, de OpenAI, la creadora de ChatGPT. No está claro cómo la UE accederá a programas vetados expresamente por los Estados Unidos.
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Fuente: El Periódico
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