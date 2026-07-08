Fuera de los focos
Sánchez y Trump mantienen una charla informal durante la cumbre "sobre el Mundial"
El presidente relata el momento, que no ha sido recogido por las cámaras, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este miércoles en rueda de prensa el encuentro "informal" que ha mantenido con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la reunión de líderes de la OTAN. El momento ha tenido lugar después de que Trump arremetiera de nuevo contra España en la rueda de prensa inicial y amenazara con cortar todo vínculo comercial, durante los preparativos para hacerse la foto de familia junto al resto de jefes de Estado y de Gobierno.
"He mantenido una charla informal con Trump, hemos hablado de fútbol, del Mundial. Ha sido una charla informal, coloquial, no ha habido tiranteces, todo han sido buenas palabras", ha asegurado Sánchez en un intento de quitar hierro a la nueva andanada del republicano. En otro momento de la rueda de prensa, el español ha detallado que no hablaron de la polémica sobre la tarjeta roja a Balogun que Trump admitió haber pedido revisar al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. En cambio, añadió, sí que conversaron sobre "el éxito del Mundial en EEUU" y también de "golf", "un deporte del que el presidente de EEUU es un gran aficionado" pero él "no tanto".
La conversación, ha asegurado Sánchez, se ha desarrollado con "absoluta y total cordialidad", dando a entender que no ha recibido en persona ninguno de los reproches que el jefe de la Casa Blancha había lanzado momentos antes.
El momento relatado por el jefe del Gobierno español no parece haber sido recogido por ninguna cámara, que se estaban preparando para tomar la foto de familia, en la que Trump y Sánchez estaban colocados entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el de Suecia, Ulf Kristersson.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- Acelerón obligado en la necesaria salida de Adrián Liso del Real Zaragoza
- Un fallo en las plicas obliga a modificar las notas provisionales de un tribunal de las oposiciones de Infantil en Aragón
- Aitana, sobre su concierto en Zaragoza: 'Hemos planteado adelantarlo o retrasarlo para que no esté en medio del partido de España
- El fichaje de Sem Westerveld y la razón de ser de la dirección deportiva del Real Zaragoza
- La Aemet extiende la duración de la segunda ola de calor del verano: cuánto durará y cómo afectará a Aragón
- David Vicente, que negoció con el Real Zaragoza su vuelta, se va al Heracles Almelo de Países Bajos
- Cierra por sorpresa una popular bocatería de Zaragoza que triunfa con sus cachopos: 'Gracias por todo