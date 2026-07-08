Oriente Próximo
Trump estima que Israel se retirará del sur de Líbano
El mandatario estadounidense afirma que las conversaciones entre ambos países avanzan y confía en que permitan poner fin a la presencia militar israelí en territorio libanés
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este miércoles en Ankara, al margen de la cumbre de líderes de la OTAN, que estima que Israel acabará retirándose del sur del Líbano.
"Creo que ellos (Israel) lo harán, creo que quieren hacerlo", aseguró Trump al ser preguntado por la prensa por una posible retirada israelí de territorio libanés.
"No creo que sea una cuestión mía, creo que es una cuestión que ellos (Israel) quieren. Se están llevando bien con el Líbano, están firmando acuerdos con el Líbano. Por primera vez", agregó el presidente en referencia a las conversaciones entre Israel y Líbano, que sin embargo se producen al margen del grupo chií Hizbulá.
Trump habló ante la prensa junto con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa, al que el presidente elogió por sus esfuerzos para estabilizar el país árabe desde la caída del dictador Bashar al Asad en diciembre de 2024.
"Siria ha dado un giro tan rápido como nunca antes había visto", dijo el mandatario norteamericano.
Pese a un acuerdo de alto en fuego vigente, Israel sigue bombardeando y ocupando una parte del sur del Líbano, con el objetivo de eliminar las amenazas que llegan de parte de Hizbulá.
A lo largo de la frontera, el Ejército de Israel ha establecido una zona de seguridad de unos 10 kilómetros de ancho para evitar ataques con cohetes y drones lanzados por Hizbulá.
Fuente: El Periódico
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