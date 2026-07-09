Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor".

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social.