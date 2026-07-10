Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La retirada gradual de Israel en zonas del Líbano empezará en los próximos días

La retirada gradual de las tropas israelíes en las llamadas "zonas piloto" del Líbano comenzará en los próximos días, declaró este jueves el Gobierno de Estados Unidos, mediador entre ambos países.

Según un alto cargo de la Administración estadounidense, que habló con la prensa bajo condición de anonimato, ya ha comenzado la fase de implementación del acuerdo marco del alto el fuego entre Israel y el Líbano firmado el pasado 26 de junio en Washington.