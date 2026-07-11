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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos un muerto y cerca de 30 heridos en Zaporiyia tras una nueva oleada de ataques aéreos rusos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenksi, urgió este sábado a avanzar en los acuerdos de licencia para los misiles Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística tras el nuevo ataque nocturno de Rusia, que lanzó 121 drones y doce misiles, seis de ellos balísticos que Ucrania no pudo derribar. "Esperamos que nuestros socios cumplan sus promesas en relación con los paquetes de ayuda acordados en la cumbre de la OTAN para ayudar a proteger a nuestra población. Debemos avanzar lo más rápidamente posible en los acuerdos de licencia para los Patriot y en el proyecto europeo conjunto de defensa antibalística. En estos momentos, la máxima prioridad para todas nuestras instituciones es hacer que esto sea una realidad", escribió Zelenski en X.
Ataques a empresas militares en Kiev
Rusia atacó durante la pasada noche empresas del complejo industrial militar ucraniano en Kiev e instalaciones portuarias en la región de Odesa, según informó este sábado el Ministerio de Defensa ruso. "Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas rusas lanzaron múltiples ataques con armas de precisión y largo alcance de emplazamiento terrestre y aéreo, así como con drones", señaló en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.
Rusia derriba 178 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en el transcurso de la noche 178 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, sin que se reportasen de momento daños a su infraestructura crítica. "Durante la noche, desde las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del 10 de julio hasta las 08:00 hora de Moscú del 11 de julio, las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron 178 drones ucranianos de ala fija", indicó el Ministerio de Defensa de Rusia en una nota publicada en MAX, la red de mensajería rusa.
Un muerto en Zaporiyia
Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de una persona y de al menos 29 heridos, entre ellos un menor de edad, como consecuencia de una serie de bombardeos lanzados por las Fuerzas Armadas rusas contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania. El gobernador de la región, Ivan Fedorov, ha explicado que el ataque fue perpetrado con bombas aéreas guiadas (KAB), que impactaron sobre infraestructuras civiles y provocaron daños tanto en edificios residenciales como en otros inmuebles, según ha recogido el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.
El Gobierno ruso admite "déficit" de combustible y "colas" en las gasolineras
El vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este viernes la existencia de déficit de combustible y colas en las gasolineras, algo que anteriormente las autoridades atribuyeron no a los ataques ucranianos, sino a un incremento de la demanda provocado por el pánico de los consumidores.
"Debemos reconocer que hay problemas y existe un déficit, por lo cual observamos colas. A veces las gasolineras no funcionan establemente. El déficit se debe a razones comprensibles, debido a que las refinerías dejan de funcionar parcialmente por los ataques de drones" ucranianos, declaró a la prensa rusa, citado por la agencia de noticias TASS.
El OIEA advierte sobre actividad militar cerca de tres centrales nucleares en Ucrania
El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió este viernes sobre actividad militar cerca de tres centrales nucleares en Ucrania, después de que sus inspectores desplegados en las instalaciones escucharan en los pasados días drones, disparos y aviones militares en las inmediaciones.
"Estos incidentes muestran que la situación de la seguridad nuclear sigue siendo frágil durante la guerra, con actividad militar que continúa teniendo lugar cerca de importantes instalaciones nucleares", dijo el director general de la agencia nuclear de la ONU, Rafael Grossi, en un comunicado.
Muere civil ruso en la región fronteriza de Briansk tras ataque de dron ucraniano
Un civil ruso murió hoy tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Briansk, la segunda víctima de la jornada tras la muerte de otra civil en la vecina región de Bélgorod.
"Un nuevo crimen bárbaro del régimen de Kiev. A consecuencia del ataque de un dron kamikaze contra un automóvil en movimiento murió un civil en el distrito Pogarski", informó en Telegram el gobernador local, Yegor Kovalchuk.
Muere una civil rusa en la región fronteriza de Bélgorod tras ataque de un dron ucraniano
Una civil rusa murió este viernes tras el ataque de un dron FPV ucraniano (de corto alcance) en la región fronteriza de Bélgorod, según informaron las autoridades locales.
"En las cercanías de la localidad Dmitrievka del distrito de Shebékino, un dron FPV atacó un automóvil. Una mujer murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", señaló el departamento de prensa del Gobierno local en la red de mensajería rusa MAX.
Ucrania confirma ataque a otra refinería y a un puerto ruso del mar de Azov
Las fuerzas armadas ucranianas atacaron durante la pasada noche una refinería en la ciudad rusa de Ilsk de la región de Krasnodar y el puerto de Taganrog, en el suroeste de la Federación Rusa y a orillas del mar de Azov.
Así lo comunicó este viernes en su canal de Telegram el militar Andrí Kovalenko, que dirige el Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania e informa habitualmente de este tipo de ataques.
Ucrania ataca refinería y depósitos de combustible en el sur de Rusia
Ucrania atacó durante la pasada noche una refinería en la sureña región rusa de Krasnodar y depósitos de combustible e infraestructura portuaria en Rostov, según informaron hoy las autoridades locales.
"En el distrito Séverski (de la región de Krasnodar) se desató un incendio en la refinería Ilyinski. Según informaciones preliminares no hay víctimas", indicó el servicio de prensa del Gobierno local en su canal de Telegram.
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