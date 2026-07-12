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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Ataques a Omán
Las autoridades omaníes denunciaron que su país ha sido atacado este domingo por "drones", sin precisar su procedencia, en una jornada en la que Irán ha lanzado una ofensiva contra todos los países del golfo Pérsico y Jordania, en represalia por los ataques estadounidenses contra su territorio. Una fuente de seguridad omaní informó de que "varios sitios en la región de Musandam fueron blanco de ataques con drones", según la agencia oficial omaní de noticias ONA.
Israel lanza nuevos bombardeos cerca de Tiro (Líbano)
Al menos siete personas han resultado heridas este sábado en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.
Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de un ataque contra supuestos miembros de la milicia de Hezbolá que estarían transportando armas dentro de la zona de seguridad ocupada militarmente por Israel en el sur de Líbano.
El ministro de Exteriores iraní visita Omán, potencia mediadora, en medio de nuevos ultimátums de EEUU
El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha llegado este sábado a la capital de Omán, Mascate, para tratar el enormemente delicado momento que atraviesan las negociaciones con Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.
Araqchi ha explicado que ha tratado con las autoridades omaníes la cuestión del paso del estrecho de Ormuz. En concreto han intercambiado puntos de vista sobre "el mecanismo adecuado para el paso seguro de buques a través del estrecho de Ormuz conforme al Artículo 5 del Memorándum de Entendimiento de Islamabad", en referencia al acuerdo preliminar alcanzado por Washington y Teherán para poner fin a la guerra.
Cuatro colonos israelíes detenidos por atacar a un equipo de la CNN en Cisjordania
Cuatro colonos israelíes han sido detenidos este sábado cerca de Sinyil, en Cisjordania, después de atacar a un equipo de la cadena estadounidense de noticias CNN.
La Policía israelí ha informado de que recibió un aviso de que varios periodistas fueron parados por individuos cuando circulaban cerca de Sinyil y de que había "daños".
Al menos dos muertos en ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego
Al menos dos personas han muerto durante la jornada del sábado en ataques de las fuerzas militares israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde octubre del año pasado.
Una de las víctimas ha fallecido en un bombardeo de un dron sobre un vehículo en la calle Al Rashid, al oeste del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes médicas citadas por el diario palestino 'Filastín'.
Alemania anuncia el desarrollo de una iniciativa conjunta con Francia para estabilizar la situación en Líbano
El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, ha confirmado la puesta en marcha de una "iniciativa franco-alemana" para intentar estabilizar la situación en Líbano, escenario de capital importancia para resolver la guerra de Irán.
El ministro, en declaraciones al diario 'Tagesspiegel', espera que esta iniciativa se desarrolle un poco más en profundidad durante la reunión del consejo ministerial franco-alemán de la próxima semana.
Israel continúa con sus bombardeos contra el sur de Líbano en plenas negociaciones con Beirut
El Ejército de Israel ha proseguido este sábado con sus ataques contra el sur de Líbano a pesar de las negociaciones en curso con el Gobierno libanés para cesar las hostilidades en la región.
Israel ha bombardeado la población de Mansuri, en el municipio de Tiro, con ataques aéreos que han dejado al menos un herido. La agencia oficial de noticias libanesa NNA informa también de que el Ejército está demoliendo viviendas en la localidad de Houla, municipio de Marjayún, y bombardeado la localidad de Kfar Tebnit en torno a mediodía.
Un muerto y cinco heridos en un ataque israelí con dron a un vehículo en Gaza
Un palestino resultó muerto y otros cinco heridos este sábado en un ataque israelí con un dron a un vehículo en la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes médicas gazatíes
El Hospital Mártires de Al Aqsa informó de la llegada del cuerpo de un hombre tras el ataque contra un vehículo en la carretera costera de Al Rashid. Otras cinco personas, entre ellas varios niños, fueron trasladadas al mismo centro con heridas sufridas en el bombardeo.
Drones iraníes
El ministro de Defensa iraní en funciones, el general Mayid Ibn al Reza, ha asegurado este sábado que la industria militar iraní "triplicó" su capacidad de producción de drones durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel iniciados el pasado 28 de febrero. "La producción de defensa no solo no se paró en lo más crítico de la guerra, sino que la capacidad de producción de drones se triplicó", ha afirmado Al Reza en una comparecencia ante el Parlamento iraní que ha durado cinco horas.
El ruego de la sanidad gazatí
El Ministerio de Sanidad gazatí advirtió este sábado de que el sistema de transporte sanitario del enclave se encuentra al borde del colapso, lo que, según alertó, pone en riesgo el traslado de pacientes y personal médico. En un comunicado, Sanidad aseguró que las ambulancias y los vehículos de transporte que continúan operativos en la Franja "ya no son aptos para cubrir las necesidades diarias" y afirmó que "el 70 % de estos vehículos está fuera de servicio como consecuencia de ataques directos (de Israel), averías acumuladas y la escasez de piezas de repuesto".
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