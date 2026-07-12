Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bermúdez de CastroReal ZaragozaSorteo EuroligaRestaurante El CiervoHistoria de la noche zaragozanaZaragoza sin obras
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin denuncia un muerto y tres heridos, entre ellos un menor, tras ataque con drones en la región de Samara

Consecuencias de un ataque ruso sobre Kiev.

Consecuencias de un ataque ruso sobre Kiev. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  2. El Real Zaragoza cierra el fichaje del delantero Edu Espiau y ya es oficial
  3. El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
  4. Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: 'Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda
  5. El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París
  6. Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés
  7. Diego Rico, exjugador del Real Zaragoza: 'En el Zaragoza di el salto y siempre será muy especial para mí, fiché por 25 balones
  8. Qué fue de Pedro Paulo, el canterano del Real Madrid que comparaban con Vinicius y tuvo un efímero paso por el Real Zaragoza

Los toros de La Palmosilla regalan un sexto encierro de los Sanfermines tenso y emocionante

Los toros de La Palmosilla regalan un sexto encierro de los Sanfermines tenso y emocionante

Lalo Arantegui cumple con lo prometido con la plantilla del Real Zaragoza

Lalo Arantegui cumple con lo prometido con la plantilla del Real Zaragoza

La DGA cortará caminos para evitar riesgos de incendio durante el eclipse

La DGA cortará caminos para evitar riesgos de incendio durante el eclipse

Combatir el calor extremo, la nueva tarea de los alcaldes, también en Zaragoza

Combatir el calor extremo, la nueva tarea de los alcaldes, también en Zaragoza

De campamento de verano con el Instituto Aragonés de la Juventud: "Mi hija ha venido encantada, dice que es el mejor al que ha ido con diferencia"

De campamento de verano con el Instituto Aragonés de la Juventud: "Mi hija ha venido encantada, dice que es el mejor al que ha ido con diferencia"

Casi lleno en Zaragoza y Teruel para el eclipse con las últimas casas libres a más de 1.500 euros por dos noches

Casi lleno en Zaragoza y Teruel para el eclipse con las últimas casas libres a más de 1.500 euros por dos noches

La cocina del hospital Provincial de Zaragoza, fuera de servicio tras el desplome de un falso techo

La cocina del hospital Provincial de Zaragoza, fuera de servicio tras el desplome de un falso techo

Roberto Bermúdez de Castro: "Quieren desprestigiar y criminalizar la Nueva Romareda y los que estamos ahí no somos unos chorizos"

Roberto Bermúdez de Castro: "Quieren desprestigiar y criminalizar la Nueva Romareda y los que estamos ahí no somos unos chorizos"
Tracking Pixel Contents