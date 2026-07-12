Tailandia
Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok
EFE
Al menos 27 personas han muerto en un incendio de un pub de Bangkok en la madrugada del lunes, según informaron las autoridades tailandesas.
El incendio se produjo antes de la medianoche en una cervecería de Na Padprao, al norte de la capital tailandesa, y alrededor de las 00:26 los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio, según el canal público tailandés Thai PBS.
El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, acudió más tarde a la zona para supervisar la situación e informó a los medios que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.
En agosto de 2022 el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia
- Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
- El Real Zaragoza cierra el fichaje del delantero Edu Espiau y ya es oficial
- El pequeño pueblo de Huesca que esconde una piscina municipal donde comer una de las mejores paellas de Aragón
- Blanca, la mujer que se ha hecho viral bailando en la calle en Zaragoza: 'Con el tiempo se me ha ido la vergüenza. Ya no me queda
- El parque francés a 6 horas de Aragón que se ha vuelto viral en redes como alternativa a Disneyland París
- Golpe definitivo a la gran planta de baterías promovida por una empresa israelí en el Pirineo aragonés
- Diego Rico, exjugador del Real Zaragoza: 'En el Zaragoza di el salto y siempre será muy especial para mí, fiché por 25 balones
- Qué fue de Pedro Paulo, el canterano del Real Madrid que comparaban con Vinicius y tuvo un efímero paso por el Real Zaragoza