Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Teherán subraya que solo ataca instalaciones militares utilizadas para la "agresión" contra Irán

El Gobierno iraní ha expresado este domingo su rechazo a las expresiones que se refieren a una "confrontación militar" en el golfo Pérsico y ha subrayado que sus acciones no son ataques, sino que "golpea" objetivos militares "en defensa propia".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha respondido así a Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, quien se refería a las "nuevas confrontaciones militares en el golfo" y concretamente a los "ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz" y a los "ataques de Estados Unidos contra Irán".