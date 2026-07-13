Guerra en Oriente Próximo
Trump restablece el cerco naval a Irán en el estrecho de Ormuz y anuncia una tasa del 20% sobre toda la carga
"(EEUU) será reembolsado a razón del 20% sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advierte el presidente estadounidense
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que restablecerá el bloqueo naval a Irán y agregó que Washington cobrará un 20% de compensación por proteger a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz, en medio de la actual escalada en el conflicto.
"El estrecho de Ormuz está abierto y seguirá abierto, con o sin Irán. Restablecemos el bloqueo iraní, llamado así porque solo impide que los barcos iraníes o sus clientes entren o salgan. Todos los demás países tendrán un uso justo y libre del estrecho", escribió Trump en su red Truth Social.
El republicano aseguró, como ya había adelantado horas antes, que EEUU será conocido a partir de ahora como "el guardián del estrecho de Ormuz", vía marítima por donde antes del conflicto en Irán pasaba un 20% del crudo mundial y cerrada "hasta nuevo aviso" por Irán en respuesta a los recientes ataques estadounidenses. "En ese carácter, y como cuestión de justicia, (EEUU) será reembolsado a razón del 20 % sobre toda la carga enviada, por todos los costos necesarios para realizar la tarea de brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo", advirtió Trump. El presidente estadounidense agregó que "el proceso y la implementación" de esta compensación "comenzarán de inmediato", sin especificar cómo se realizarán estos pagos en el estrecho, que Teherán asegura controlar y donde ya ha atacado a varios buques en días anteriores.
Este mismo lunes, Trump dijo en una entrevista con la cadena Fox News que Washington golpearía "muy duro" a Irán para "mantener el estrecho seguro" y adelantó que las fuerzas de su país "probablemente" iban a "administrar" el paso. Según el mandatario, EEUU será compensado porque las "otras naciones" que se benefician del tráfico por la vía marítima "son muy ricas". "Están de nuestro lado y no se puede esperar que hagamos eso gratis (...). Lo que queremos es que se nos reembolse por hacer todo esto, por poner a nuestra gente en peligro", insistió.
Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento en junio para avanzar las negociaciones hacia un acuerdo definitivo de paz, ahora en vilo por el reciente cruce de ataques después de que Trump diera por terminado el alto el fuego. Como parte de ese acuerdo, EEUU puso fin al bloqueo naval que impuso sobre las costas y los puertos iraníes. El restablecimiento de ese cerco busca ahogar la ya dañada economía iraní y continuar presionando al liderazgo de ese país.
EEUU lanzó una nueva ofensiva en la noche del domingo contra Irán con el objetivo de "seguir mermando" la capacidad de Teherán para atacar a buques comerciales en el estrecho de Ormuz. En respuesta, Teherán ha bombardeado Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países aliados de Washington con presencia militar estadounidense.
Fuente: El Periódico
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