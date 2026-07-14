Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán responde a ofensiva estadounidense con nuevos ataques sobre Jordania y Baréin

Irán ha lanzado este martes nuevos ataques contra Jordania y Baréin, sin víctimas mortales confirmadas hasta ahora, en respuesta a la última ofensiva de Estados Unidos sobre el país persa, que se extendió cinco horas y alcanzó sistemas de defensa de Teherán.

Según la agencia estatal de Jordania, Petra News, Amán interceptó y derribó cuatro misiles "que habían violado el espacio aéreo jordano desde territorio iraní la madrugada del martes", cuando la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, en inglés) ha reivindicado ataques a países aliados de Washington en Oriente Medio.