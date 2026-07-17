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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desató. Donald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:
Fuente: El Periódico
Irán lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta a ofensiva de EEUU
Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa, recrudecida desde el fin de semana pasado, informaron este viernes fuentes gubernamentales.
El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), difundidos por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.
Al menos tres muertos y doce heridos en los ataques de EEUU
Al menos tres personas han muerto y otras doce han resultado heridas a causa de nuevos ataques perpetrados este jueves por Estados Unidos contra el sur de Irán.
El balance preliminar ha sido difundido por la Universidad de Ciencias Médicas de Hormozgan, citada por la agencia de noticias iraní Mehr, que precisa que siete de los heridos han sufrido una conmoción cerebral por la onda expansiva del ataque.
Fruto de este bombardeo en un barrio de Bandar Abbas, una torre de comunicaciones ha resultado afectada, provocando cortes de electricidad en esta zona.
EEUU lanza nuevos ataques contra el sur de Irán que dejan ya varias víctimas
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este jueves el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán, siendo la sexta jornada consecutiva en que bombardea el país asiático, que se ha saldado ya con víctimas.
"Hoy, a las 14:00 h (hora del Este), las fuerzas estadounidenses comenzaron a llevar a cabo una nueva oleada de ataques contra Irán por sexta noche consecutiva con el fin de debilitar aún más las capacidades militares iraníes.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha precisado que sus fuerzas han dado inicio a las 21.00 horas (hora peninsular española) de este jueves a una "nueva oleada de ataques" contra territorio iraní para "debilitar aún más las capacidades militares" de este país, sin dar más detalles.
Irán vaticina una inminente guerra híbrida por parte de EE.UU. que escalará el conflicto
Irán no descarta tener que enfrentar una o varias guerras más desencadenadas por Estados Unidos, de quien asegura que ultima una campaña híbrida que involucraría no sólo bombardeos, sino asesinatos, el uso de mercenarios, ciberataques y provocaciones desde dentro de la propia República Islámica.
Washington tendría previsto lanzar la campaña en cuanto termine el Mundial de fútbol que está albergando actualmente, afirman este jueves fuentes diplomáticas de Teherán, que advierten que han calculado estos y otros escenarios y que están más preparados que el 28 de febrero, cuando EE.UU. e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán.
Fuentes iraníes sospechan que fuerzas extranjeras podrían aprovechar las fronteras terrestres para actuar, aunque no ven viable una incursión de ese tipo a gran escala.
Kuwait intercepta nuevos ataques con drones iraníes
Las defensas aéreas kuwaitíes interceptaron este jueves ataques de drones "hostiles como consecuencia de la agresión iraní", en el segundo incidente en esta jornada tras los registrados esta madrugada y en medio de escalada militar entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico.
"Las defensas aéreas kuwaitíes están interceptando ataques de drones hostiles tras la agresión iraní", indicó en un comunicado el Ejército kuwaití, sin especificar las zonas dónde se han producido los incidentes ni precisar si ha habido daños materiales o víctimas.
Irán tacha de “crimen de guerra” un ataque de EE.UU. cerca de un hospital oncológico infantil
Irán condenó este jueves el ataque de Estados Unidos contra un lugar situado en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz y lo tachó de “crimen de guerra”.
“Esto constituye un crimen de guerra cobarde contra los seres humanos más inocentes: niños que luchan valientemente por sus vidas”, denunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei.
Irak denuncia un ataque con drones contra el consulado de EE.UU. y una base en el norte
El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, condenó este jueves "enérgicamente" un ataque con ocho drones interceptado en las últimas horas antes de alcanzar el consulado de Estados Unidos y una base en el norte de Irak, coincidiendo con la visita que el jefe del Gobierno del país árabe realiza a Washington.
Según fuentes oficiales, el ataque se produjo en la noche del miércoles a jueves, cuando "fueron derribados ocho drones que intentaron atacar el consulado estadounidense y la base de la coalición internacional en el aeropuerto de Erbil", en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak.
Irán afirma haber atacado de nuevo objetivos de EE.UU. en Jordania, Kuwait y Baréin
Irán afirmó este jueves haber atacado objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq, en Jordania, según informó la agencia Tasnim.
Estados Unidos ataca un aeropuerto de Irán sin causar víctimas mortales
Las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país, sin que se hayan producido víctimas mortales hasta ahora.
La agencia oficial iraní IRNA confirmó, citando a un funcionario de Semnan, que el aeropuerto fue atacado en la madrugada del jueves y aseguró que esta operación "no ha causado ni víctimas mortales ni heridos".
EEUU anuncia una "segunda oleada" de bombardeos contra Irán
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha llevado a cabo nuevos ataques contra territorio iraní, la segunda ola de bombardeos de la jornada, con vistas a mermar la capacidad militar con la que Teherán "amenaza" la libre navegación por el estrecho de Ormuz.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha informado en redes sociales de que sus fuerzas han lanzado hoy, a las 15.00 (hora del este, 21.00 en España peninsular y Baleares), "una segunda oleada de ataques contra Irán".
Al igual que los ataques previos, estos tienen "como objetivo las capacidades militares iraníes utilizadas para amenazar a los buques que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".
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