Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán lanza numerosos ataques sobre Catar, Baréin y Kuwait en respuesta a ofensiva de EEUU

Irán ha lanzado numerosos ataques militares sobre Catar, Baréin y Kuwait en las últimas horas, como parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos contra el país persa, recrudecida desde el fin de semana pasado, informaron este viernes fuentes gubernamentales.

El Ministerio de Defensa de Catar ha confirmado que está interceptando "varios ataques contra el Estado", que han sido reivindicados por Teherán, según comunicados de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés), difundidos por la agencia Tasnim, vinculada a este cuerpo militar.