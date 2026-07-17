Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo incendio Cinco VillasBomberos atrapados incendio Cinco VIllasReal ZaragozaRenovación Canal ImperialRyanair Aeropuerto ZaragozaPelículas Belchite viejo
instagramlinkedin

Suceso en San Francisco

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

La isla alberga una antigua prisión reconvertida en una importante atracción turística de San Francisco

La isla de Alcatraz, en la costa de San Francisco, California

La isla de Alcatraz, en la costa de San Francisco, California / Europa Press/Contacto/Apolline Guillerot-Malick

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

San Francisco

Una persona murió y otras dos están desaparecidas después del naufragio de un barco que transportaba a 19 personas en la bahía de San Francisco, cerca de Alcatraz, informaron el martes las autoridades estadounidenses.

Los equipos de rescate recibieron un aviso sobre un barco en llamas, a unos 550 metros de Alcatraz", explicó Dean Crispen, jefe de bomberos de San Francisco. Los socorristas constataron "que una embarcación había volcado" cuando llegaron al lugar, añadió Crispen en un video publicado en redes sociales. Un pasajero murió pese a los esfuerzos de reanimación cardiaca de los socorristas.

"Dos personas siguen desaparecidas y se encontró a un perro muerto", precisó el jefe de bomberos. El barco transportaba a 19 personas, según las autoridades, que confirmaron el rescate de 16 pasajeros. Medios locales captaron el final del naufragio de la pequeña embarcación a motor. Según estas imágenes, se la ve hundirse en la bahía de San Francisco.

Las autoridades no han señalado si el barco se dirigía a Alcatraz, venía de la isla o navegaba por la bahía por otros motivos.

Noticias relacionadas

La isla de Alcatraz alberga una antigua prisión reconvertida en una importante atracción turística de San Francisco, ubicada en la costa oeste de Estados Unidos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo | El incendio forestal de las Cinco Villas devora 4.500 hectáreas
  2. Un incendio en las Cinco Villas obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: 'Tiene un gran potencial de destrucción
  3. La presentación de A.GAIN como máximo accionista del Real Zaragoza y de Ander Herrera, en directo
  4. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  5. Marc, ganadero que movilizó su rebaño por el incendio en las Cinco Villas: 'Recorrimos 12 kilómetros en dos horas con 1.200 ovejas
  6. Guido Baroli, nuevo director general del Real Zaragoza: 'Las decisiones serán racionales y sostenidas en el tiempo, queremos que nos dejen ganarnos la credibilidad
  7. Los incendios de Peña Montañesa y de Jánovas, en Huesca, continúan activos en un día con ocho fuegos en Aragón
  8. El calor extremo bate récords en Zaragoza: un inicio de verano sin precedentes y ocho días ya a 40 grados

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

Un muerto y dos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de Alcatraz en EEUU

Bocatas, mascarillas y organización desde el corazón de Uncastillo: "Hay una solidaridad total, pero el panorama es desolador"

Bocatas, mascarillas y organización desde el corazón de Uncastillo: "Hay una solidaridad total, pero el panorama es desolador"

Una agencia de viajes de Zaragoza lanza una oferta para ir a la final del Mundial y se agota en 48 horas: "Hay lista de espera"

Una agencia de viajes de Zaragoza lanza una oferta para ir a la final del Mundial y se agota en 48 horas: "Hay lista de espera"

Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol

Cinco Jotas acompaña a España en la gran final del Mundial de Fútbol

Joan Kinyua, antigua anotadora de datos: "La IA no es mágica, hay personas detrás de los sistemas"

Joan Kinyua, antigua anotadora de datos: "La IA no es mágica, hay personas detrás de los sistemas"

La lista de espera quirúrgica en Aragón afronta el verano con más de 7.800 pacientes pendientes de una operación

La lista de espera quirúrgica en Aragón afronta el verano con más de 7.800 pacientes pendientes de una operación

El PP vuelve a apostar por Chueca, Orduna y Buj para las capitales de provincia de Aragón

El PP vuelve a apostar por Chueca, Orduna y Buj para las capitales de provincia de Aragón

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez

Mercedes González afirma ser víctima de Santos Cerdán y de la trama de Leire Díez
Tracking Pixel Contents