El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

La foto dio la vuelta al mundo. El doctor palestino Hussam Abu Safiya caminaba entre los escombros hacia un tanque, tras unos fuertes bombardeos israelíes contra el hospital Kamal Adwan que él dirigía. Poco después sería detenido por el Ejército. Era el 27 de diciembre de 2024.

Desde entonces, Abu Safiya permanece en prisión sin cargos, 564 días después. Organizaciones humanitarias alertan de que está siendo torturado y su abogado afirma que teme por su vida. Más de cien presos palestinos han muerto en cárceles israelíes desde que comenzó la guerra contra Hamás en Gaza en 2023. En la actualidad, Israel mantiene detenidos sin cargos a al menos 55 trabajadores sanitarios palestinos, entre ellos 14 médicos, según la organización Médicos por los Derechos Humanos Israel (Physicians for Human Rights Israel).

Naji Abbas es director del departamento de Presos y Detenidos de esa ONG israelí. Atiende a EL PERIÓDICO por teléfono desde Tel Aviv para relatar la situación del doctor palestino, que se ha convertido en todo un símbolo internacional. En su comparecencia ante el juez el pasado 10 de junio se le vio visiblemente demacrado. Después, su calvario empeoraría.

"A comienzos de junio fue recluido solo en una celda y completamente incomunicado. Permaneció en régimen de aislamiento durante tres semanas. A finales de junio fue trasladado a una prisión subterránea", relata. Tras su comparecencia, los funcionarios de prisiones se ensañaron con él. "Cuando su abogado se reunió con él hace dos semanas, quedó conmocionado porque el doctor Abu Safiya se encontraba en unas condiciones extremadamente malas. Llegó a la visita con señales de violencia en el rostro, en el cuello y en la cabeza. Apenas podía hablar. Cada pocos minutos tenía que detenerse para respirar porque estaba completamente agotado. 'Me golpean todos los días con palos y martillos' le dijo a su abogado".

Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o las israelíes B'Tselem o Breaking the Silence consideran habitual el uso de torturas en las cárceles israelíes. B'tselem sostiene que las prisiones israelíes funcionan como una "red de campos de tortura" para presos palestinos, donde se emplean de forma habitual la violencia sexual, el hambre deliberada y la denegación de atención médica. Medios internacionales como CNN o The New York Times han publicado investigaciones sobre el uso intensivo de la tortura en los centros de detención israelíes para palestinos tras el comienzo de la guerra en Gaza. El propio ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben-Gvir, se ha jactado en público del maltrato a los presos palestinos.

Israel niega que esté siendo maltratado o que corra peligro. "Hussam Abu Safiya, coronel de Hamás, se encuentra legalmente detenido por Israel sobre la base de información de inteligencia concreta. En ningún momento de su detención ha mostrado indicio alguno de padecer una afección que ponga en peligro su vida. Su detención legal está sometida a revisiones administrativas periódicas y a control judicial, incluido el del Tribunal Supremo de Israel, que examinó recientemente su caso el 10 de junio de 2026", asegura el Ministerio de Exteriores a preguntas de EL PERIÓDICO a través de la Embajada en Madrid. "No se halló ningún indicio que respaldara las afirmaciones formuladas sobre su estado de salud. Tal y como se expuso ante el Tribunal Supremo, Abu Safiya fue examinado por personal médico a su llegada al centro de detención de Nitzan el 24 de junio de 2026 y en varias ocasiones posteriores. Permanece bajo supervisión médica continua y recibe tratamiento de acuerdo con el criterio profesional del personal sanitario, sin haber mostrado en ningún momento de su detención indicio alguno de padecer una afección que ponga en peligro su vida".

Naji Abbas da total credibilidad a las denuncias del doctor a través de su abogado, especialmente a su alerta sobre que la intención es provocarle la muerte en prisión. "Es importante aclarar que el doctor Hussam ya había denunciado anteriormente haber sufrido violencia física. Durante este año y medio había informado de agresiones, abusos y de que se le había negado tratamiento médico. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba convencido de que estaban intentando matarlo", afirma.

Israel le acusa de ser un "coronel" de Hamás y le muestra vestido de uniforme. "Esto no es un uniforme de Hamás y él no es un 'operativo' ni un 'coronel'. Es un uniforme de seguridad nacional que incluye al cuerpo médico y al personal de primera intervención, totalmente separado del ala militar", explica en Etan Nechin,

Su organización médica ha lanzado una alerta mundial y miles de médicos han firmado una petición en la que reclaman su liberación y que reciba atención médica.

La versión de Israel: "coronel" de Hamás

Israel no ha presentado cargos en su contra en este año y medio largo de detención. Lo mantiene bajo el estatus de "combatiente enemigo". Tras la presión internacional, y como ha hecho en ocasiones anteriores ante casos especialmente polémicos, han comenzado a publicar acusaciones sobre su presunto papel como "terrorista".

La cuenta oficial de X de Israel en España difundió este lunes una foto en la que se ve a Hussam Abu Safiya con uniforme militar. Dicen que es un "coronel" de Hamás.

Estas acusaciones han sido reiteradas a EL PERIÓDICO por parte de su Ministerio de Exteriores: "Hussam Abu Safiya, coronel de Hamás, se encuentra legalmente detenido por Israel sobre la base de información de inteligencia concreta", aseguran en su respuesta por escrito.

Sin embargo, en las Brigadas Al Qassam, el brazo armado de Hamás, no existe el rango de coronel. Los rangos públicos son de comandante general, jefe del Estado Mayor, comandante de brigada, comandante de batallón o comandante de campo.

"Durante la guerra en Gaza, [Abu Safiya] dirigió el hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja, y lo utilizó como uno de los centros de actividad terrorista de Hamás (...) Facilitó la actividad terrorista de Hamás contra las fuerzas israelíes durante las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza, lo que suponía una amenaza directa para la seguridad nacional de Israel".

La foto, de 2016, muestra una ceremonia de los Servicios Médicos Militares del Gobierno palestino del hospital Kamal Adwan. Este organismo que opera tanto en Gaza como en Cisjordania, controlada por la Autoridad Nacional Palestina. No tiene relación con las Brigadas Al Qassam. Presta atención médica tanto a policías y agentes de seguridad palestinos como a civiles. Es habitual que su personal sanitario vista uniformes similares, informa Al Jazeera.

"Esto no es un uniforme de Hamás y él no es un 'operativo' ni un 'coronel'. Es un uniforme de seguridad nacional que incluye al cuerpo médico y al personal de primeros auxilios, totalmente separado del ala militar", explica en X Etan Nechin, periodista del diario israelí Haaretz.

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El uniforme de Abu Safiya solo indica, según este periodista, que trabaja para este organismo, los servicios médicos militares, y en ningún caso demuestra que pertenezca a Hamás. Israel no ha presentado públicamente más indicios que esa foto.