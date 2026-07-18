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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas de seguridad rusas frustran ataques con drones lanzados desde el interior del propio país
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Zelenski promete publicar archivos de la Inteligencia ucraniana sobre la masacre de Volinia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este viernes publicar los archivos de la Inteligencia ucraniana y del Servicio de Seguridad relativos a la masacre de las decenas de miles de polacos exterminados por nacionalistas ucranianos contra la minoría polaca durante la Segunda Guerra Mundial en Volinia.
"He celebrado una reunión sobre nuestra política hacia Polonia. Las prioridades son evidentes: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto", ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales.
Zelenski, que ha resaltado que "Polonia apoyó tangiblemente a Ucrania después del inicio de la invasión rusa a gran escala", ha informado de que han alcanzado un acuerdo con Varsovia sobre varios temas, entre ellos el de Volinia.
El cese del ministro de Defensa provoca movilizaciones en Kiev y varias ciudades de Ucrania
El cese de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa apenas seis meses de llegar al cargo ha provocado movilizaciones ciudadanas en apoyo al ya ex ministro, al entender que es el artífice del giro en el conflicto, cuando las fuerzas ucranianas han tomado la iniciativa con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.
De 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, Fedorov anunció su salida del Gobierno ucraniano por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente, Volodimir Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.
En todo caso, el cese en plena guerra y cuando Ucrania gana la delantera no se ha entendido por una parte de la población ucraniana que ha protagonizado por segunda jornada consecutiva concentraciones de rechazo en varias ciudades del país, incluyendo la capital, Kiev.
Detenido un bloguero ruso pro-Kremlin por difundir desinformación sobre las Fuerzas Armadas rusas
El bloguero ruso Ilya Remeslo, conocido por su firme postura a favor del Kremlin, ha sido detenido en San Petersburgo en el marco de una investigación penal en su contra por difusión de desinformación sobre las Fuerzas Armadas de Rusia.
Remeslo, que durante años fue crítico con el fallecido opositor Alexei Navalni y con su Fundación Anticorrupción (FBK), ha sido arrestado este viernes en virtud del artículo 207 del Código Penal por difundir desinformación de las tropas rusas y se enfrenta a hasta 10 años de prisión.
Las fuerzas de seguridad rusas han registrado el domicilio del bloguero, que será trasladado en las próximas horas a la capital, Moscú, donde se determinará la medida cautelar correspondiente en su contra, según ha informado la agencia de noticias TASS.
Bolivia pide información a cuatro países por supuestos reclutamientos por parte de Rusia
La Fiscalía de Bolivia informó este jueves que ha solicitado información a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, dentro de las investigaciones por el supuesto reclutamiento de al menos 16 bolivianos por parte de este último país para la guerra contra Ucrania.
La fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, explicó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para investigar tres causas abiertas en la región oriental de Santa Cruz, por la presunta trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.
Zelenski nomina al general de las fuerzas de seguridad Yevheni Jmara como nuevo ministro de Defensa
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha designado al jefe del Servicio de Seguridad (SBU), el general Yevheni Jmara, como nuevo ministro de Defensa, una propuesta que ha de ser respaldada por el Parlamento, que ya ha aprobado al resto del gabinete presentado este jueves por el primer ministro Serhi Koretski.
Jmara reemplazará a Mijailo Fedorov, quien ha dejado el cargo este jueves tras desempeñarlo apenas seis meses, marcados por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.
Zelenski ha destacado la "amplia experiencia, en muchos aspectos, sin precedentes" que Jmara ha adquirido y le ha encargado como ministro "continuar con la reforma del sector de la defensa y proporcionar a Ucrania todos los resultados acordados", entre ellos seguir con los ataques de largo alcance contra Rusia.
Starmer anuncia ayudas de 300 millones de euros para suministrar 16 cazas Gripen a Ucrania
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves un paquete de ayuda de 300 millones de euros para suministrar a la Fuerza Aérea de Ucrania 16 cazas Gripen de fabricación sueca, unas declaraciones que llegan con motivo de su visita a Kiev, la capital de Ucrania, donde se encuentra a tan solo unos días de dejar el cargo.
Con esta medida, el 'premier' británico ha reivindicado el apoyo al empleo de empresas británicas y a la defensa ucraniana, al tiempo que ha destacado la importancia de "mejorar las capacidades de Ucrania para defender su espacio aéreo ante los ataques de Rusia", según un comunicado de Downing Street.
Esto implicaría a las fábricas de la empresa militar y de aviación sueca Saab en la localidad de Fareham, situada en el sur del país, y la de italiana Leornado en Edimburgo, Escocia, que "juegan un papel fundamental a la hora de apoyar a Ucrania". "La construcción de los cazas Gripen dará trabajo a unas 5.000 personas de todo Reino Unido gracias a medio centenar de empresas que participan en el programa", ha explicado.
El Parlamento aprueba el nombramiento de Serhi Koretski como nuevo primer ministro de Ucrania
El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves el nombramiento de Serhi Koretski como primer ministro del país, apenas unos días después del cese de su predecesora, Yulia Sviridenko, y tras ser recomendado para el puesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
"La Verjovna Rada (Rada Suprema) de Ucrania ha votado a favor de nombrar a Serhi Koretski como primer ministro de Ucrania", ha afirmado el organismo en un breve comunicado, en el que ha resaltado que 289 de los 450 parlamentarios han votado a favor de su ratificación en el puesto.
Tras un receso que ha servido para que el partido gubernamental Servidor del Pueblo terminara de afinar la formación del nuevo gobierno, la cámara ha respaldado el gabinete presentado por Koretski, en el que repiten viejos conocidos, como Denis Shmigal, que se mantiene como vicepresidente y asume la cartera de Energía.
Tres muertos y siete heridos en Lugansk por ataques ucranianos, según la autoridad local
Tres personas murieron y otras siete resultaron heridas en la región ucraniana de Lugansk, anexionada por Moscú en 2022, debido a los ataques de Kiev, informaron este jueves las autoridades locales.
"Anoche, en una autopista cerca de la ciudad de Schastie (Felicidad), las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron un automóvil. Trágicamente, el conductor y dos pasajeros fallecieron. Solo un hombre sobrevivió y los médicos aún luchan por su vida", escribió en redes sociales el gobernador de Lugansk leal a Moscú, Leonid Pásechnik.
Rusia ataca Ucrania con 13 misiles, munición merodeadora y 146 drones
Rusia lanzó anoche 13 misiles, cinco municiones merodeadoras Banderol y 146 vehículos aéreos no tripulados contra territorio de Ucrania, según informó este jueves la Fuerza Aérea ucraniana, que reportó impactos de seis misiles y 16 drones en quince ubicaciones, además de la caída de fragmentos de aparatos derribados en siete.
En concreto, desde las 18.00 horas del miércoles, Rusia atacó con ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región rusa de Briansk, con cuatro misiles de crucero Kh-22/32 desde las aguas del mar Negro, y con un misil antirradar Kh-31P.
Rusia derriba 375 drones ucranianos en casi una veintena de regiones y anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 375 drones ucranianos en 18 regiones de la parte europea del país y la anexionada península de Crimea.
Los aparatos no tripulados enemigos golpearon, entre otros, objetivos en las regiones de Moscú, Yaroslavl, Kaluga, Tver, Sarátov y Tula, según el parte de guerra matutino del Ministerio de Defensa ruso.
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