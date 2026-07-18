Moscú y Pekín en Tegucigalpa: flota fantasma, déficit y contratos con clausula de confidencialidad, a cambio de muy poco

El 'Swiftsea Rider', hoy conocido como 'NOSU', es un buque petrolero de casi 85.000 toneladas de peso, 248 metros de eslora y 48 de manga, que desde su construcción en 2007 ha modificado hasta en cinco ocasiones el pabellón bajo el cual navega. En la actualidad, lo hace bajo bandera de Camerún, último episodio de un largo historial de actuaciones de conveniencia en la que se incluyen también insignias de países como Sudán o las islas Cook.

Más allá de esta circunstancia, que ha generado interés en periodistas e investigadores, se considera que el petrolero en cuestión participa activamente en la exportación de crudo ruso hacia la India y países terceros, ayudando 'de facto' al Kremlin a sortear las sanciones decretadas por EEUU y la UE sobre el precio tope de venta del crudo ruso. Además, se sabe que a bordo del tanquero han sido instalados poderosos sistemas de vigilancia y escucha que permiten monitorear la actividad de los navíos de guerra de la OTAN y hasta identificar objetivos para sabotajes.

El 'Swiftsea Rider', antes de ser sancionado en 2025 por la UE, navegó también bajo pabellón de Honduras durante un periodo aproximado de dos años, concretamente entre 2022 -fecha de su adquisición por una empresa vinculada a la petrolera rusa Lukoil- y 2024. Es uno de los petroleros, de una lista de 12, que abusaban de la bandera local bajo el Gobierno de Xiomara Castro y cuyas operaciones y vínculos con el país centroamericano están siendo abortados tras la llegada de Nasry Asfura a la presidencia hondureña, movimiento impulsado y respaldado por la delegación de la UE en Tegucigalpa. "La guerra de Ucrania, aunque parece lejos, está mucho más cerca de los que se cree", ha advertido el embajador europeo, el español Gonzalo Fournier, quien ha recordado que uno de estos barcos registrados en Honduras intentó cortar cables de transmisión digital en el mar Báltico.

En las últimas semanas, la prensa local ha destacado con satisfacción cómo la totalidad de los buques que llevaron a cabo esta actividad tuvieron finalmente que buscar otros pabellones de conveniencia, al tiempo que ha informado de un incremento en los controles marítimos. El capitán Alejandro Rodríguez, al frente de la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) ha adelantado al diario local 'El Heraldo' que se han endurecido las medidas de control, y que en la actualidad la institución que dirige realiza un monitoreo constante de las actividades de los buques con bandera hondureña con el objetivo de identificar "comportamientos sospechosos".

Relación con China

La relación de Honduras con China tras el reconocimiento diplomático a las autoridades de Pekín en 2023 y la previa ruptura de vínculos de Honduras con Taiwán ha generado, según valoran muchos expertos, un vínculo brutalmente asimétrico que además concede al país asiático una relevante capacidad de influencia política en el país. "China prometía un mercado inmenso para los productos hondureños. Pero la realidad ha sido muy distinta; sigue comprando una proporción mínima de las exportaciones de Honduras, mientras las importaciones desde China continúan creciendo", valora Javier Meléndez, analista en seguridad y defensa al frente de 'Expediente Abierto', una publicación especializada. En 2024, de acuerdo con el periódico local 'La Prensa', el déficit comercial se había incrementado y ascendía ya a 2.516,2 millones de dólares. "Honduras importa de China 71 veces más de lo que exporta", ha destacado el rotativo.

Yarely Madrid, periodista hondureña y especialista en relaciones con China, critica la opacidad de los contratos que empresas locales cierran con homólogas del país asiático, en particular las "claúsulas de confidencialidad" que en muchos casos estos pactos incluyen. Y cita como ejemplo los acuerdos entre la empresa estatal de comunicaciones Hondutel y el gigante chino Huawei, que están "bajo secreto" durante años. "Ni siquiera el Gobierno actual puede revelar su contenido", destaca.

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*Reportaje elaborado durante una visita de trabajo a Honduras organizada por la delegación de la UE para participar en seminarios sobre desinformación extranjera.