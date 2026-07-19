Terremoto en Venezuela, en directo | Aumentan a 5.119 los fallecidos y a más de 16.740 los heridos por los terremotos de Venezuela

El Partido Comunista de Venezuela denuncia "escalamiento" de la presencia de EEUU tras los terremotos

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó este martes lo que considera un "escalamiento del dominio imperialista estadounidense" en el país suramericano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que dejaron al menos 4.561 muertos y devastaron la región costera de La Guaira.

Pedro Eusse, miembro del partido, aseguró que se está aprovechando la emergencia para "acelerar un proceso de intervención extranjera" que incluye "el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y la participación de factores del sionismo en los planes de reconstrucción".

"Una cosa es la solidaridad con el pueblo venezolano frente a la tragedia, solidaridad que es bienvenida por parte de Gobiernos, organizaciones sociales e instituciones internacionales; otra cosa es un plan de ocupación militar por parte de la potencia imperialista estadounidense que está en desarrollo", dijo Eusse en un comunicado.