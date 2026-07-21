Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio EjulveStartupHospital ZaragozaReal ZaragozaOla de calor
instagramlinkedin

Tras los seísmos

Albares eleva a 50 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 139 desaparecidos

El ministro ha asegurado que se atiende a unas 220 personas al día en el hospital de campaña desplegado

Daños en La Guaira tras los terremotos de magnitud superior a 7.

Daños en La Guaira tras los terremotos de magnitud superior a 7. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Santander

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este martes en Santander que son ya 50 los españoles fallecidos por el terremoto de Venezuela y que hay 139 personas del país aún desaparecidas.

Antes de asistir al curso "España en el mundo" en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el ministro ha hablado de esas últimas cifras de fallecidos y del trabajo que está haciendo en el país la Agencia Española de Cooperación, a través del hospital de campaña que ha desplegado, en el que ha dicho que se atiende a unas 220 personas al día.

Noticias relacionadas

"Desde luego España va a estar al lado no solo de los españoles, por supuesto de la colonia en Venezuela, sino que va a estar al lado del pueblo venezolano tanto tiempo como sea necesario", ha subrayado.

Añádenos en Google
  1. Diego González, cerrado por el Real Zaragoza: es el duodécimo fichaje del verano
  2. Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: 'No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación
  3. Los primeros planes de A.GAIN en el Real Zaragoza y la nueva posición de Lalo Arantegui
  4. Zaragoza comienza a dibujar el futuro de una línea 2 que podría no ser un tranvía y cuyo recorrido ya se perfila
  5. Llega la tercera ola de calor del verano: este será el peor día en Zaragoza antes del abrupto desplome de las temperaturas
  6. Las llamas siguen calcinando Aragón con otro incendio en Ejulve, la UME activada y tres masías desalojadas: 'La cosa está regular tirando a mal
  7. Empleados y funcionarios alertan de la falta de control sobre las instalaciones del vertedero de Zaragoza: “Existe un afán por que no sepamos qué pasa ahí dentro”
  8. 32.000 personas abarrotan la plaza del Pilar de Zaragoza: Ferran es un maño más

Vídeo | Entrevista con Pedro Llompart, secretario técnico del Casademont Zaragoza

Albares eleva a 50 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 139 desaparecidos

Albares eleva a 50 los españoles muertos en los terremotos de Venezuela y 139 desaparecidos

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

El Gobierno concede la placa de honor de la Orden Mérito Civil a las selecciones masculina y femenina

Zaragoza ya ha cambiado el 77% de las farolas: es la mayor renovación del alumbrado público de la historia

Zaragoza ya ha cambiado el 77% de las farolas: es la mayor renovación del alumbrado público de la historia

En imágenes | Segundo día de incendio en Ejulve

En imágenes | Segundo día de incendio en Ejulve

Defensa y el Aeropuerto de Teruel agilizan la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea

Defensa y el Aeropuerto de Teruel agilizan la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea

En imágenes | Segundo día de incendio en Ejulve: 1.000 hectáreas calcinadas y vecinos desalojados

En imágenes | Segundo día de incendio en Ejulve: 1.000 hectáreas calcinadas y vecinos desalojados

Las exportaciones de Aragón suben un 4% hasta mayo y ya superan los 6.500 millones de euros

Las exportaciones de Aragón suben un 4% hasta mayo y ya superan los 6.500 millones de euros
Tracking Pixel Contents