Noruega recuerda a las víctimas de la matanza de Utøya 15 años después

Noruega conmemoró este miércoles el decimoquinto aniversario de la mayor tragedia de la historia reciente del país escandinavo, el doble atentado en Oslo y la isla de Utøya cometido por el extremista de derechas Anders Behring Breivik en 2011, con un saldo de 77 víctimas mortales.

La conmemoración, a la que asistieron miembros del Gobierno y cientos de ciudadanos, se inició con varios actos oficiales, discursos y actuaciones musicales en el barrio gubernamental de Oslo, donde Breivik colocó una furgoneta-bomba que causó ocho muertos.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, destacó en un discurso el poder de la unidad de la sociedad noruega para superar la tragedia y la importancia de contar la verdad de lo que pasó a las nuevas generaciones. "El 22 de julio (de 2011) se produjo un ataque contra los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestro país: los derechos humanos, la igualdad, la equidad, la diversidad y la tolerancia", dijo Støre. "Fue un acto cuidadosamente planeado, un acto deliberado, motivado por ideas de extrema derecha. El terrorismo nunca es aleatorio. El terrorismo tiene un motivo, un objetivo. El terrorismo genera miedo y afecta a la población civil. Así es como se cuenta la verdadera historia", añadió.

Durante el acto conmemorativo se leyó el nombre de todas las víctimas del doble atentado perpetrado por Breivik, se colocaron coronas de flores y se guardó un minuto de silencio.

Los reyes Harald V y Sonia, con las víctimas

A continuación se celebró una reunión en la que participaron exclusivamente los supervivientes y los directamente afectados por los atentados y se ofició una misa en la catedral de Oslo a la que asistieron el rey Harald V y la reina Sonia.

El pasado domingo el príncipe heredero Haakon de Noruega inauguró un monumento nacional conmemorativo en el barrio gubernamental de Oslo, un mosaico de 11 metros de alto y 15 metros de ancho montado sobre una estructura de hierro azul que representa un pequeño pájaro zancudo reflejado en el agua que vive en la isla de Utøya. Junto al monumento se abrió al público este miércoles el Centro 22 de Julio, dedicado a proporcionar información sobre los ataques terroristas y cómo la sociedad noruega respondió ante ellos, que incluye un panel donde están grabados los nombres de las 77 víctimas mortales de la masacre.

Amenaza terrorista de extrema derecha

Hace una semana, el servicio de inteligencia noruego (PST) alertó de que la amenaza de los extremistas de derecha es mayor actualmente que en 2011 y señaló que el número de personas que se sienten inspiradas por las acciones de Breivik ha aumentado. El PST revisó los casos relacionados con el extremismo de derecha en Noruega en los últimos años y constató que las acciones y la ideología de Breivik contribuyen a una mayor radicalización, especialmente entre los más jóvenes.

"En Noruega, observamos que las acciones de Breivik sirven de inspiración en la mayoría de nuestros casos relacionados con extremistas de derecha. En la mayoría de estos casos, vemos un apoyo directo a los actos terroristas del 22 de julio", señaló la agencia de inteligencia.

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Breivik, que fue condenado en 2012 a 21 años de prisión, colocó una furgoneta-bomba en el complejo gubernamental de Oslo el 22 de julio de 2011, que mató a ocho personas. A continuación se desplazó a la isla de Utøya, escenario del campamento anual de las Juventudes Laboristas, donde asesinó en algo más de una hora a 69 personas que consideraba defensores del multiculturalismo y una amenaza para Noruega.

Fuente: El Periódico