Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Dos muertos y once heridos en Irán por un ataque de EE.UU. cerca de la frontera con Irak

Dos personas murieron y otras once resultaron heridas este jueves en un ataque de Estados Unidos en la provincia iraní de Juzestán, cerca de la frontera con Irak, según informó Teherán en el duodécimo día de la ofensiva de Washington contra la República Islámica.

La agencia estatal iraní IRNA explicó que los "misiles enemigos" cayeron durante la madrugada del jueves sobre la localidad de Shalamcheh, donde se ubica un importante paso fronterizo y comercial por el que transitan diariamente cientos de personas.

El incidente, prosigue la agencia, tuvo lugar cerca de una terminal de pasajeros.