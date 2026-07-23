Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y nueve heridos en la región rusa de Bélgorod por ataques ucranianos

Dos personas murieron este martes y otras nueve resultaron heridas en ataques ucranianos contra la región rusa de Bélgorod, informaron las autoridades locales. Según el gabinete de crisis creado en la provincia, un hombre falleció hoy en la localidad de Shebékino cuando su vehículo fue alcanzado por un dron ucraniano.

La segunda muerte también se produjo por un ataque con dron a un automóvil que se incendió al instante, sin la posibilidad de evacuar al conductor.