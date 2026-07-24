Milei aprovecha la "campaña anti-Argentina" propagada durante el Mundial para reforzar su imagen en caída

Las encuestas no le sonríen a Javier Mieli, y el ultraderechista, quien había permanecido casi en silencio durante el Mundial, ha decidido a aprovechar el enojo en sectores de la sociedad con las críticas a Argentina durante la final frente a España para mejorar su imagen. "Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos", dijo primero. Horas más tarde subió la apuesta: "Los argentinos somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo. Lo siento, pero alguien lo tenía que decir". El anarco capitalista había compartido una frase que atribuyó al ex primer ministro británico Winston Churchill: "¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida". Milei volvió a hacer gala de la cita apócrifa. La Winston Churchill Society la considera de esa manera, pero al ex tertuliano televisivo no lo perturba el apego a la verdad.

Milei había desalentado los cánticos a favor de la recuperación de las islas Malvinas en medio de la semifinal contra Inglaterra. Sus palabras provocaron rechazo en medio del frenesí futbolístico. Después quiso aprovechar de varias maneras una eventual victoria. Según el portal La Política Online, el presidente llegó a encargar una camiseta del seleccionado con las cuatro estrellas para recibir a los jugadores, en caso de consagrarse. También puso a disposición de ellos la sede del Ejecutivo. Lo que ocurrió tras la derrota en la final en las redes sociales, donde algunas celebridades se mostraron contentas por el resultado, criticaron las acciones de mal perdedor de los jugadores, e incluso florecieron exabruptos como el del actor norteamericano Samuel L. Jackson, quien consideró a Argentina "el país más racista del mundo", han motivado a la ultraderecha a dar su respuesta política.

"Échenlos a todos"

Después de la jactancia presidencial, el diputado de la oficialista La Libertad Avanza Agustín Romo quiso ser más consecuente con su líder. "¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a Argentina? Acabo de presentar un proyecto para aplicar aranceles a la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires". Y añadió: "Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos".

El despropósito está a la orden del día. En la plataforma Change.org se han juntado más de 80.000 firmas para solicitar la repetición de la final por el supuesto mal arbitraje del eslovaco Slavko Vinčić. Circulan bulos desopilantes sobre conjuras. La ultraderecha sostiene a la vez que la culpa de la "campaña anti argentina" la tiene la oposición. Agustín Laje, el principal intelectual que adhiere al proyecto de Milei dijo que "el kirchnerismo ha sido una pieza fundamental" de estas acciones porque "validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas", fomentaron "el odio contra Messi" y "alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA". El presidente celebró en X el desparpajo de Laje: "absolutamente cierto".

Lo extrafutbolístico

Carlos Pagni, el principal columnista del diario La Nación intentó ofrecer una interpretación diferente de ciertas percepciones externas sobre lo que ocurre en este país. "Muchos observadores sospechan que su adhesión automática a Trump y a la política exterior de los Estados Unidos en Oriente Próximo convierten también a Milei en antipático". El Presidente "evitó exponerse en dos escenas multitudinarias: los festejos del 4 de Julio y la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol. Frente a este panorama hay un interrogante muy difícil de desentrañar: ¿Qué parte del malestar que ha despertado la Argentina en relación con el resultado futbolístico está inspirado, aunque sea de manera subliminal, por las posiciones internacionales que encarna ese Milei asociado a Trump?".

Un académico argentino que reside hace dos décadas en México, José D.T. Paganelli, señaló que existe un "eslabón argumentativo" de la tesis "Argentina, el equipo del poder" que se hizo viral en las últimas semanas, y tiene que ver con la asociación de Milei con Donald Trump, Israel y "el conglomerado de militar y financiero que los respaldan". Para las redes sociales, "esta cercanía entre Trump y Milei, sumada a la visita de Messi a la Casa Blanca, más la aparición de una bandera de Israel desplegada por un aficionado con la camiseta argentina en el match disputado ante Egipto por los octavos de final, serían evidencia suficiente de un acuerdo para que nuestra selección, apoyada por Trump, Israel, y una vez más por la FIFA, obtuviera su cuarta Copa del Mundo".

Encuestas

En este contexto la consultora QSocial realizó cuatro hipótesis sobre lo que podría suceder en las elecciones presidenciales de octubre de 2027. Milei se impuso en solo uno de los escenarios. En dos de ellos prevaleció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, y en el restante hubo empate.

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A la vez, un sondeo de la Universidad de San Andrés ha dado cuenta de que el 60% de las personas entrevistadas desaprueba al Gobierno de ultraderecha. En tanto, tres encuestadoras, D´Alesio, Iriol y Berenzstein, efectuaron una medición conjunta que tampoco ofrece buenas noticias a Milei: un 66% de las personas se considera que está peor que el año pasado, el 57% cree que estará peor en 2027 y un 58% tiene una opinión negativa de la actual gestión. Solo la consultora Proyección le da a Milei una victoria en las urnas por un punto.