Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelSede TelefónicaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaCentros de datosVivienda Zaragoza
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Irán despide a los 32 niños fallecidos en el bombardeo a la escuela de Minab

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
  2. Un antiguo burdel de Zaragoza, reformado para alquilar habitaciones a jóvenes: 'Enseguida vi el potencial
  3. Pablo Arnedo, aprobado en la oposición a maestro de Aragón: 'Me he preparado mucho, pero también he tenido suerte
  4. Santos Nagore se traslada a Zaragoza y también estará en el día a día del club
  5. Ya es oficial: una gran promotora vasca aterriza en Zaragoza con una promoción de 234 pisos de lujo
  6. Zaragoza apura sus últimas horas de calor antes de una caída abrupta de las temperaturas: cuánto durará el alivio
  7. La vicepresidenta Sara Aagesen afirma que Aragón pidió que los fondos públicos para la climatización de colegios llegaran a la educación concertada
  8. Zaragoza aprueba su ordenanza cívica: coto al burka, a las despedidas de soltero, al sinhogarismo y al 'top manta'

Mapfre compra la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros

Mapfre compra la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros

Mapfre estima un impacto de casi 25 millones de euros por los terremotos de Venezuela

Mapfre estima un impacto de casi 25 millones de euros por los terremotos de Venezuela

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Así es una de las joyas más espectaculares halladas en Los Bañales mucho más pequeña que la palma de una mano

Así es una de las joyas más espectaculares halladas en Los Bañales mucho más pequeña que la palma de una mano

Valeria Castro y Carlos Ares reivindican el poder de las canciones en un Pirineos Sur entregado

Valeria Castro y Carlos Ares reivindican el poder de las canciones en un Pirineos Sur entregado

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN abre el plazo de votación de los Premios Pueblo del Año 2026

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN abre el plazo de votación de los Premios Pueblo del Año 2026

El tirón tecnológico de Aragón

Confirmado: el proyecto en la antigua sede de Telefónica de Zaragoza ganará más superficie comercial

Confirmado: el proyecto en la antigua sede de Telefónica de Zaragoza ganará más superficie comercial
Tracking Pixel Contents