Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TeruelVivienda ZaragozaMuerto en ZaragozaReal ZaragozaParque de Atracciones ZaragozaComercio Zaragoza
instagramlinkedin

Internacional

Detenida una becaria de la OTAN en Bélgica bajo sospecha de espionaje para terceros

La mujer es una ciudadana canadiense de origen chino y realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE)

Imagen de archivo del logo de la OTAN.

Imagen de archivo del logo de la OTAN. / Europa Press/Contacto/Beata Zawrzel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Una mujer que se encontraba realizando unas prácticas para la OTAN en Bélgica fue detenida ayer bajo sospecha de "espionaje para un tercer país", según informó este sábado la Fiscalía Federal belga.

Según la Fiscalía, la mujer es una ciudadana canadiense de origen chino quien, tras realizar registros en su vivienda y lugar de trabajo, fue detenida el viernes acusada de "espionaje en beneficio de un tercer país" y de "participación en una organización delictiva".

La sospechosa realizaba sus prácticas en el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE), cerca de la ciudad belga de Mons, desde donde se planean y se llevan a cabo todas las operaciones militares y misiones estratégicas de la OTAN a nivel mundial.

Noticias relacionadas

Según medios locales, la mujer recabó "información especialmente sensible" durante sus prácticas, a pesar de que no tenía permiso para hacerlo y levantó sospechas de los equipos de seguridad por su comportamiento. El caso ya ha sido asignado a un juez de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Hainaut, sección de Mons.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kase.O y Borja Iglesias emocionan en las redes: 'Nos recuerda que no hay que quedarse callado ante las injusticias y es un gran ejemplo para los niños
  2. El refugio de Natalia Chueca en el Pirineo Aragonés: 'Pasan los años y no deja de sorprenderme
  3. Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren
  4. Francho rechaza una gran oferta de Rusia mientras la nueva propiedad del Real Zaragoza no vería con malos ojos su salida
  5. Directo | Un incendio forestal entre La Cañada de Verich y La Cerollera (Teruel) provoca un importante despliegue de medios aéreos y terrestres
  6. El Venezia, que ya compró al Real Zaragoza a Álex Gomes, está interesado en Adrián Liso
  7. El Real Zaragoza vence al Deportivo Aragón en un amistoso con muchas pinceladas del sello de Ibai Gómez (4-1)
  8. Hallan a una persona muerta tras incendiarse su domicilio en Zaragoza

Un incendio en dos contenedores en Zaragoza provoca una densa humareda y afecta gravemente a dos vehículos

Un incendio en dos contenedores en Zaragoza provoca una densa humareda y afecta gravemente a dos vehículos

Incendio en el centro de Zaragoza.

Incendio en el centro de Zaragoza.

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

La clasificación del Gran Premio de Hungría, en directo

La clasificación del Gran Premio de Hungría, en directo

¿Por qué solo se cuestiona el gasto público en Cultura?

¿Por qué solo se cuestiona el gasto público en Cultura?

El pueblo famoso por el vino en el que nació Luis de la Fuente: atravesado por el Ebro y pionero en España

El pueblo famoso por el vino en el que nació Luis de la Fuente: atravesado por el Ebro y pionero en España

El punto verde llega a WhatsApp: cómo evitar que aparezca en tu perfil

El punto verde llega a WhatsApp: cómo evitar que aparezca en tu perfil

Los coches chinos rugen y ya acaparan una de cada cinco ventas en Aragón

Los coches chinos rugen y ya acaparan una de cada cinco ventas en Aragón
Tracking Pixel Contents